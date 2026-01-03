◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、3位を目標に掲げていた城西大は往路の5位から順位を落とし、7位に終わった。

往路の2区でケニア人留学生のキムタイ・ビクター（2年）が区間新記録をマークし、同校史上初めて戸塚の中継点をトップ通過。しかし、復路では安定した区間成績を残せず、順位を2つ落とした。

櫛部静二監督は「いろいろ壁は厚かったな」と総括する一方で、「 ただ、今までのチームの総合タイムを超えてますし、目標達成はならなかったけど、チームとしては成長していると思う」と評価を口にした。

復路については「（区間13位だった）8区で大きく順位を落としたので、そこが響きました」と振り返り、キムタイや斎藤将也（4年）らが抜ける来季のチームについて「4年間先輩たちが築いてきたことを見て育った3年生たちが“自分たちの番だ”と思ってくれれば。練習では“交代なんだよ”という話もしているし、シードも取れたので、つなげていきたい」と話した。