TBSの杉山真也アナウンサー（42）が水曜パートナーを務める同局ラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜前11・00）の12月31日放送で、自身の住宅事情を明かす場面があった。

朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に月〜水曜と金曜に出演するほか、月〜水曜は前枠の「THE TIME'」（月〜金曜前4・30）でMCを担当。多忙のためか自宅の部屋が片付かないそうで、2026年は一思いに「引っ越しという選択肢」も考えているという。

新居の希望エリアについて「（局のある）赤坂の周りは便利なんですけど、赤坂に住んじゃうと港区と一体化しちゃうんじゃないかと思って」と話す。パーソナリティーのジェーン・スー氏が「広い家に住んでください。良く知らないけど絶対今、狭い部屋に住んでることがイメージできるんで。リビングのある部屋にして」と言うと、杉山アナは「ついに念願の、初めてのリビングを！」と現在の自宅にはリビングがないことを明かした。

「おかしいから！在京のテレビ局のアナウンサーでリビングのない部屋住んでるのつらいよ」とスー氏から突っ込まれ、笑う杉山アナ。そして希望する平米数の話題から現在の部屋の広さを聞かれ「今ね、30（平米）ないと思います」と返答した。

スー氏は「マジで!?何やってんの！マンハッタンに住んでるんじゃないんだからさ」と人気アナがコンパクトな間取りで暮らしていることに驚き。「20平米台はヤバいって。45は超えよう」と提案された杉山アナだったが「45ね…今マンション価格も凄くて、買うのも借りるのも無理！」と嘆いていた。