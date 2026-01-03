◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

21チーム（関東学生連合はオープン参加）が出場する第102回大会の復路が、神奈川・箱根町から東京・大手町の5区間109・6キロで争われた、青学大が史上初となる2度目の3連覇を達成した。青学大の黒田朝日(4年)が大会MVPと金栗四三杯を受賞した。

黒田は「まだ1度もMVPを獲ったことがなくて、どうしても欲しかった賞なので、今回2つともいただけてうれしい」と喜びを爆発させた。続けて「僕1人だけで獲れたものではなく、選手、監督、スタッフ、全員の力で獲れたものだと思います」と仲間に感謝していた。

MVPは昨年大会から新設され、総合優勝のチームから最も貢献した1人が選出される。選考方法は選考委員による審議となる。

金栗四三杯は全チームの出走選手（連合チームを除く）から1人選出。今大会での活躍が顕著で今後の活躍が期待できる選手で、選考方法は箱根駅伝参加大学の監督ら選考委員による投票となる。

昨年大会は、青学大で6区を走った野村昭夢がMVPと金栗四三杯をW受賞した。