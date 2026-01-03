犬が飼い主に甘えながら唸る心理

1.嬉しさや満足感が高まっている

犬が飼い主に甘えながら唸るのは、嬉しさや満足感が高まっているからです。

たとえば、飼い主に撫でられているとき、犬は安心感や幸福感を強く感じます。そのとき、嬉しさや満足感が急激に高まり、唸り声としてあらわれてしまうのです。

体には全く力が入っておらず、表情も穏やかで、完全に飼い主に身を任せているでしょう。

2.撫でられることが気持ちよくてやめないでほしい

犬が飼い主に甘えながら唸るのは、撫でられることが気持ちよくてやめないでほしいからです。

「どうしてやめちゃうの？」「やめないで！」という気持ちが、唸り声となってあらわれているのです。

また、撫でられている最中にも唸り声が出てしまう犬もいますが、あまりにも気持ちが良いからです。

3.甘えたい気持ちが強すぎて興奮している

犬が飼い主に甘えながら唸るのは、甘えたい気持ちが強すぎて興奮しているからです。

たとえば、飼い主が長時間の外出から帰宅したとき、嬉しい気持ちと甘えたい気持ちが爆発してしまい、興奮するあまり、感情を上手くコントロールすることができないのです。

感情が乱れているということではなく、感情を素直に表現しているのです。

4.撫でてほしいけど撫でてほしい部分ではない

犬が飼い主に甘えながら唸るのは、撫でてほしいけど撫でてほしい部分ではないからです。

たとえば、背中を撫でると何も言わずに身を任せているけれど、おしりを触ると唸り声が出てしまうことがあります。

これは、撫でてほしい部分が背中であり、おしりは撫でてほしくない部分である、という犬からのサインです。

体のどの部分を撫でられることが好きで、どの部分を撫でられることが苦手なのか、または、今撫でてほしい部分はどこなのか、ということが分かるかと思います。

5.飼い主は自分のものだという独占欲

犬が飼い主に甘えながら唸るのは、飼い主は自分のものだという独占欲のあらわれです。

飼い主とのスキンシップやコミュニケーションを大切にしているのでしょう。そんなとき、他の家族がやってきて、飼い主に話しかけたり、自分の体に触れようとしたりしたのではないでしょうか。

飼い主を奪われたくないという気持ちから、つい唸ってしまったのです。

嬉しいのか怒っているのかを判断する方法

犬が嬉しくて唸り声を上げているときには、次のような仕草や行動が見られます。

体から力が抜けている しっぽが上がっている しっぽがやや下がり気味になっている 耳が少し横に倒れている 耳をひょこひょことよく動かしている 口元がゆるんでいる 歯を見せるけど咬みつくことはない

犬が怒っていて唸り声を上げているときには、次のような仕草や行動が見られます。

まとめ

体にグッと力が入っている しっぽがダラリと下がっている（不安や緊張） しっぽをピンッと高く上げている（警戒） 耳を真横や真後ろにペタッと倒している 口角が真横に引きつっている 歯をむき出しにして咬みつこうとする 背中の毛を立たせている

犬が飼い主に甘えながら唸る心理を5つ解説しました。

嬉しさや満足感が高まっている 撫でられることが気持ちよくてやめないでほしい 甘えたい気持ちが強すぎて興奮している 撫でてほしいけど撫でてほしい部分ではない 飼い主は自分のものだという独占欲

犬は嬉しいときにも怒っているときにも唸り声を上げます。撫でられて気持ちいいときにも唸り声を上げます。

怒って唸り声を上げている犬に近づいたり触れたりすると、飼い主であっても咬みつかれてしまう恐れがあります。

嬉しい唸り声なのか、怒っている唸り声なのか、仕草や行動からも見極めることが大切です。