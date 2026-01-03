昨年大晦日のＮＨＫ「紅白歌合戦」で、ＡＫＢ４８は「ＡＫＢ４８ ２０周年スーパーヒットメドレー」を披露し、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を歌唱した。

ＯＧも参加し、前田敦子、大島優子が９年ぶりテレビ共演。高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、柏木由紀、指原莉乃、峯岸みなみも登場した。

「神７」メンバーがほぼ揃った中で、２０２０年に芸能界引退した渡辺麻友さんと、芸能界現役組では篠田麻里子の姿がなかった。

ネットでも「麻里子様がいない」「なんで？」との投稿が相次いでいた。

その後まもなくして、同時間帯に放送されていたテレビ朝日「ザワつく！大晦日」で、超豪華キャストがチョイ役で次々に登場する企画ドラマ「高嶋ちさ子殺人事件」に、篠田が、石原良純の行方を聞かれるテレビ番組スタッフ役で登場。１０秒ほどの豪華無駄遣い出演で、スタジオにも「ええっ！？」「篠田麻里子ちゃんも出てる」と驚きの声があがった。

ネットでも「え？篠田麻里子！」「まさかの裏かぶりｗ」「篠田麻里子も出てるの？すごいな」「テレ朝、篠田麻里子さん出てた」「裏番組のドラマで数秒だけ出てたみたい笑」との反応が投稿された。