¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¡¢À¸ÊÝÈÎÇä¤Ë±Æ¡¡¶ä¹Ô¤Ø½Ð¸þÇÑ»ß¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó
¡¡À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¶ä¹Ô¤Ø¤Î½Ð¸þ¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÊÝ¸±ÈÎÇä¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¡¢¶ä¹Ô¤È¤Î´Ö¤Ë¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¿á¤¯¡£½Ð¸þ¼Ô¤ò¸¶Â§ÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¶È³¦ÃÄÂÎ¤¬¼¨¤·¡¢¶ä¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂåÍýÅ¹ÆâÉô¤Ç¤Î±Ä¶È»Ù±ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸ÊÝ¤ÏÈÎÇä¸º¤ò·üÇ°¤·ÂÐ±þ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¶È³¦¤ØÃí¤¬¤ì¤ë»ëÀþ¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡¡¡ÖÀ¸ÊÝ¤Ï¾ðÊó´ÉÍý¤¬´Ë¤¹¤®¤ë¡£¤â¤¦°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£¤¢¤ë¶ä¹Ô°÷¤Ï¤³¤¦Ê°¤Ã¤¿¡£Äê´üÍÂ¶â¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÈÊÂ¤Ó¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¶ä¹ÔÁë¸ý¤Ç¸ÜµÒ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î°ì¤Ä¡£À¸ÊÝ¤Î½Ð¸þ¼Ô¤Ï¡¢ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Î´«¤áÊý¤äÈÎÇä¼êË¡¤ò¶ä¹Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë½õ¸À¤¹¤ëÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶ä¹Ô¤Ç¤ÎÊÝ¸±ÈÎÇä¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ëÀ¸ÊÝ¼Ò°÷¤Ï¡Ö°ú¤ÍÈ¤²¤Ç¶ä¹Ô¤È¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Î2025Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ä¹Ô¤ò´Þ¤àÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ï15¡ó¡£¼ó°Ì¤Î±Ä¶È¿¦°÷·ÐÍ³¤Ë¼¡¤°½ÅÍ×¤ÊÈÎÏ©¤À¡£