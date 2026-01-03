飲んでわいわい、ポーカーができる番組？ 人気芸人のテレビ収録とは思えないリラックスっぷりに、さっそく共演者からツッコミが入れられていた。

【映像】人気芸人、いきなりの“謎行動”にテーブルざわつく

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

今回、初参加となるメンバーの1人が、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也だ。ポーカー歴は1年半とややビギナー寄りではあるものの、事前のインタビューでは「優勝して変な空気にしてやりますよ」と番狂わせを起こす気満々だ。

いざ、予選テーブルBで出番が回ってくると、開始早々生ビールをジョッキでゴクリ。このリラックスっぷりに対面に座った小籔も「いきなり…」とドン引き。かまいたち濱家隆一も「立ち飲み屋のカウンターやん」とツッコミを入れていた。

早くも場の空気をかき乱すことに成功した嶋佐の行動に視聴者も「生いってて草」「たのしそうw」などとコメントしていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）