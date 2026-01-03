キャリアを犠牲にせず、結婚するにはどうすればいいか。結婚相談所ナレソメ予備校塾長の勝倉千尋さんは「『仕事が落ち着いたら婚活する』は、あまりに呑気だ。下手に婚活・妊活を遅らせて、なかなか子どもができなくて不妊治療となるとキャリアとの両立は大変だ。戦略性をもって、計画的にやれば、『人生、全部取り』を実現できる」という――。

※本稿は、勝倉千尋『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。

■「仕事で忙しい」は、結婚できないサイン

「今ちょっと仕事がバタバタしてて……」

「転職を考えてるから、タイミングが……」

「落ち着いたらちゃんと婚活したいと思ってるんです！」

その気持ち、痛いほどわかる。

真面目にキャリアを築いてきたあなたは、今までも何かを“後回し”にして、その分の時間とエネルギーを仕事に注いできたんだよね。

私もそうだった。三菱UFJ銀行で総合職として働いていた頃、入行7年目には一斉昇格試験があった。同期の半分ほどが昇格し、そこで「デキる・デキない」がはっきりと選別されるシビアな勝負。

まだまだ男性社会の色が濃いのもあり、「何を差し置いても、仕事だけは手を抜けない！」と自分に言い聞かせ、毎日を戦っていた。

だからこそ言える。キャリアのために何かを後回しにするクセは、気づかないうちに人生の他の領域でも発動してしまう。

仕事は待ってくれないけれど、結婚市場もまた、あなたを待ってはくれない。

そして、ついでにはっきり言っておこう。

あなたは、今が一番ヒマです。

昇進したら？

チームが回るようになったら？

後輩が育ったら？

転職して自分の時間ができたら？

「落ち着いたら婚活する」なんて未来は、永遠に来ない。そのままなら、生涯独身まっしぐらだよ。

なぜなら、仕事ができる人ほど、次から次へとやることが増えるから。

仕事の報酬は、次の仕事。

この人、デキる！ と思われるほど、各方面から仕事が降ってくる。

そして成果を出せば出すほど、求められる責任もポジションも、雪だるま式に大きくなる。

そして気づけば35歳。

ちょっとした肩書きと、いくばくかの貯金はある。

でも隣には誰もいない。

「仕事を頑張ってきた自分を誇りに思うけど、あのとき“家庭を持つ準備”も同時にしておけばよかった――」

婚活現場では、そうやって後悔する女性が毎年、大量に生まれているのが現実。

時間は不可逆。あなたには、取り返しのつかないことになってほしくない。

だから、最後までちゃんと聞いてほしいの。

■キャリアは若さの代替にはならない

「キャリアを磨けば年収も増えるし、人間的な深みも出る。仕事に打ち込んで若さを失っても、他の要素でカバーできるんじゃないか？ だからもう少し、仕事に集中したい……」って？

バカ言ってんじゃないよ。

女性の「結婚可能性」に最も強く影響するのは、残念ながら“若さ”なの。

「仕事を通して、自分磨きしてるから大丈夫！」と言っている今この瞬間にも、あなたの結婚可能性は下がっていくのよ。

IBJが発行している「成婚白書」では、年齢と年収ごとの成婚率がヒートマップで示されてるから見てほしい（図表1）。

出典＝『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』

誰がどう見ても、“若い方が成婚率が高い”のは一目瞭然。

たとえばね、

●年収300万円未満の20代女性の方が、

●年収1000万円以上の30代女性よりも、成婚率がおおよそ高い。

信じたくないだろうけど、これが現実。

さらに、この「成婚白書」には35歳を超えると、若い世代と比較して成婚するまでの期間が2〜3カ月も長くなるという調査結果もある。

時の経過と共に、人間的な魅力や、経済力が身につくことは否定しない。

けれど婚活市場においては、それだけじゃカバーしきれないのが「年齢」という超重要なファクターなの。

■忙しい女性ほど、さっさと婚活を終わらせる

「仕事が忙しい」とか「もう少し落ち着いたら」とか言い訳をしてるうちに、あなたの“婚活コスパ”はどんどん悪くなっていく。

あなただって、それがわかってるんでしょう？

だからこそ今、「1年以内に結婚する方法」なんて本を読んでいるんだよね。

私は、忙しい女性ほど、さっさと婚活を終わらせるのが得策だと思う。

だって、若い方が成婚する可能性が高いし、活動期間も短くて済むじゃない？

それに、子どもがほしいと思ったときも、若い方が妊活がスムーズに行く可能性が高い。

今は有史以来、現代女性が一番忙しい時代。

20〜30代の限られたうちに仕事、婚活、結婚、出産、育児……と、やるべきことがギュウギュウに詰め込まれている。このタスクを、我々はなんとか要領よく捌かなければいけないのよ。

だから、「仕事が忙しい」あなたのような人ほど、効率を考えなければいけない。

「後回しにせず、早く婚活を終わらせる。そして、ひとつひとつのタスクの効率を上げて、時間内にすべて完了させる」っていう、逆転の発想が必要な世の中なの。

■「人生をマネジメントできる女」になれ

仕事では、WBS（作業分解構成図）を引いてプロジェクトマネジメントしているような女でも、婚活になると“そのうちなんとかなる”って思いがちなのは、とっても不思議な現象だよね。

でもね、結婚って、いつか自然に起きる奇跡じゃない。

キャリアと同じで、“戦略と投資”がなければ成果は出ないのよ。

婚活も妊活も、若ければ若いほど、コストや時間投下が少なくて済むし、仕事が忙しいなら、あらゆる選択を「時短脳」で考えるのが合理的だと思うの。

特に子どもがほしい人は、妊活期間も想定に入れて婚活スケジュールを立てる必要があるって、わかってる？

この本を読んでいる30代の女性は、ぶっちゃけ残された時間も少ない。それなのに「仕事が落ち着いたら婚活する」なんて、あまりに呑気だと思わない？

下手に婚活・妊活を遅らせて、なかなか子どもができなくて不妊治療になった日には、それこそキャリアの危機だよ。

かくいう私も、妊活を遅く始めて、苦労した人間の一人。

31歳から妊活スタートして、第一子が生まれたのは35歳。

まさか自分が、こんなに妊娠できないとは思ってもみなかった。妊活って、やってみないと自分が不妊かわからないのが難しいところだよね。

私の場合は、実に4年間の長い戦いとなった。かけた金額は、総額約500万円。

タイミング法、人工授精、体外受精、不妊の原因を調べる検査の数々……と、ひと通りは経験したと思う。そこまで妊活をがっつりやって思うのは、仕事と妊活の両立が、めちゃくちゃ大変だということ。

■ガチ妊活の沼にハマるとキャリアの危機に

なんたって、不妊治療は「すべて子宮様の言うとおり」

子宮様が、「明日排卵！」と言えば、それに合わせてすっ飛んで病院に行かなければならない。体外受精をするなら、体の状況に合わせてスケジュールが機械的に決まるから、「重要なアポの時間に採卵手術が被った！」なんてことはザラにある。

私は幸い、自営業だからなんとかなったけど、それでも「明日手術だから、午前のミーティングはリスケして！」なんてことは度々ありましたよ。

不妊治療が理由で仕事をやめる人だっているのが現実。

そして妊娠可能性は、年齢がダイレクトに影響するもの（図表2、3）。

出典＝『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』

出典＝『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』

若いときだったら、自然妊娠でスムーズにいった可能性もあったのに……。

仕事を優先して、歳をとってから妊活したばっかりに、ガチ妊活の沼にハマってしまい、逆にキャリアの危機に晒されるかもしれないの。

すべてを掴める可能性をフイにして、泣く泣く、「仕事か、子どもか」を選ばなければいけない状況に、自分を追い込んでほしくないよ。

「仕事と子ども、両方ほしいなんて、欲張りだよね？」

もしかして、そう感じている人も多いかもしれない。

でも私はね、すべての女性に、「人生、全部取り」を実現してほしいし、できると思ってるの。

大丈夫だよ。

一度きりの人生、ぜんぶ実現していいんだよ。あなたたちには、それができる。

勝倉千尋『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実業之日本社）

ただ、それはボーッと受け身でいたらかなわない。

戦略性をもって、計画的に、目的から逆算して行動することが必要なの。

忙しいからこそ、「いつ、どこに全力を注ぐか」を的確に判断し、プロジェクトをひとつひとつ完遂するのが、できる女の人生マネジメント力ってもん。

頑張り屋さんで有能なあなただからこそ、

「仕事を言い訳にしない」

そう思えたとき、あなたの婚活戦略は、すでに半分成功しています。

勝倉的・行動処方箋 ◆忙しい女性ほど、すべてを時短発想で進めよ。 ◆今が一番ヒマ、すぐ動け。 ◆結婚もキャリアも、両取りする気合いを持て。

勝倉 千尋（かつくら・ちひろ）

結婚相談所ナレソメ共同創業者・取締役

東京都生まれ。上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業。新卒で三菱UFJ銀行にて総合職として勤務。その後独立。現在はナレソメ予備校の塾長として、経営・プランナー業務・学年主任など、あらゆる面から成婚を支える“婚活のプロ”として活動。著書に『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実業之日本社）、『恋愛資本主義社会のためのモテ強戦略論』（実業之日本社）、『狙ったオトコを確実にしとめる オンナ・バリューの高めかた』（大和出版）がある。

（結婚相談所ナレソメ共同創業者・取締役 勝倉 千尋）