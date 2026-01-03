吉瀬美智子「あまり物をイン」手作りお雑煮披露「抜群に美味しそう」「高級料亭かと」の声
【モデルプレス＝2026/01/03】女優の吉瀬美智子が1月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。余り物入れたお雑煮を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「レベルが違う」色鮮やかな本格お雑煮
吉瀬は「あまり物をイン」「お出汁がしっかり」と綴り、「Simple Ozoni」と題した、海老やなると、椎茸、彩り豊かな柚子の皮が美しく盛り付けられたお雑煮を投稿。透き通ったお出汁には金箔のような煌めきも見え、奥には煮物と思われる小鉢も添えられている。
この投稿には「抜群に美味しそう」「レベルが違う」「お出汁がしっかりしてそう」「高級料亭かと思うほど神々しいお雑煮」「理想の大人のお正月料理」「色合いが美しすぎる」「料理上手」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆吉瀬美智子、余り物を活用したお雑煮披露
◆吉瀬美智子の投稿に反響
