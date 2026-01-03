「性格は悪くないのに」男性から“なぜか雑に扱われる”36歳女性の悲劇。無意識だった“ある口癖”が致命的
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆迷惑をかけられていることに鈍感
本人の第一印象は「協調性があり、人あたりがよくていい人」なのに、なぜか思いやりのある男性に巡り会えない女性がいます。
相談者の和美さん（仮名・36歳）もそんな方でした。彼女が過去に交際した男性は1人のみです。20代のころに仕事関係で知り合い数年交際した元彼は、保身のためにミスを会社に隠したり、和美さんに相談なく退職するなど、身勝手な行動が目立つ男性でした。
同僚からも「別れて他を探した方がいいよ」と言われるほどでしたが、そのアドバイスを聞いた和美さんは「自分に対して直接、いじわるをされたわけじゃないから」と思ったそうです。なお、元彼からは退職についての事情説明も、報告が遅れたことの謝罪もなかったそう。
そのことについて筆者が「信頼関係を損なう行為だから、怒ったり、その時点で別れを選ぶ方もいると思いますよ」と伝えても、和美さん「そうなんですね」と言うのみ。自分が迷惑をかけられていることに鈍感な様子です。
過去にも元彼に対して怒ったことはなかったそうで、別れの決断に時間がかかり、別れたときには30代に突入。そして気がついたらアラフォーとされる36歳になっていました。
◆デート直前でキャンセル……雑に扱われる悩み
次のパートナーをマッチングアプリで探すことにした和美さん。男性たちとの初デートはわりと盛り上がり、次に会う約束をして解散することが多かったといいます。
しかし、具体的に2回目に会う日程が決まらなかったり、2回目のデートはできても3回目のデート直前で相手からキャンセルされるようなことが続きます。
前の彼氏とはもともと仕事での関わりがあったため、デートの約束をしなくても何度も会う機会があり、自然とお互いを知り交際に発展しました。和美さんは恋の始め方が分からなくなり、筆者のところへご相談にやってきたのです。
男性側からのフェードアウトが続くのは、割と珍しいケースかもしれません。というのも、初対面で男性が去っていく場合、「写真を盛りすぎていること」が原因であるケースが多いです。ただ、2回目のデートに進むのであれば理由は他にあるのでしょう。
◆LINEのやり取りで分かった「大事にされない理由」
和美さんに相手のプロフィールやメッセージ履歴を見せてもらいました。
すると、全体に「汗マーク」を多用していて、「すいません」がやたら多い。その上、メッセージがやたらネガティブで卑屈なのです。
例えば、ある男性との初デート前のやり取りは以下でした。
＝＝＝＝＝＝＝＝
男性「明日会えるの楽しみにしています！」
和美さん「私もです。でも雨で残念ですね」
＝＝＝＝＝＝＝＝
「雨で残念です」という一言、入れる必要があったのでしょうか。
「すいません。なんか、ひねくれててこういうの期待されると重荷になっちゃって、こんなこと言っちゃう癖があるかも」
そして初デート後のやり取りはこんな感じ。
＝＝＝＝＝＝＝＝
男性「写真より素敵な方でまた会えるの楽しみです！」
和美さん「いえいえ、そんなことないですよ」
＝＝＝＝＝＝＝＝
「お世辞でしょう。キレイじゃないし」と和美さんはおっしゃるのですが、お世辞と感じたとしてもここは「ありがとうございます」と受け取っておかないと、次のやり取りがしづらくなります。
