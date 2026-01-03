知ってる人だけ得をする。お金を使わずに「実質プラス8万円」になってしまった“最強ポイ活術”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆知ってる人だけ得をする「ポイントサイト」がお得な理由
さて、新年1発目はモッピーについてお話ししたいと思います。モッピーとは会員数累計1,300万人の国内最大級のポイントサイトのことです。
そもそもポイントサイトとは、サイト内に掲載されている広告をクリックして「紹介されている商品やサービスなどを利用するとポイントがもらえる」というサービスです。広告主がポイントサイトに広告費を払っており、その一部がユーザーにポイントとして還元されるという仕組みなので、我々ユーザー側は無料で利用することができます。
ポイ活においてポイントサイトは欠かせない存在です。モッピーを経由するだけでモッピーのポイントも貯まるし、利用するサイトのポイントも貯まるので、経由しない手などありません。
しかも、モッピーに掲載されている広告数は5,000以上もあるので、ネットで何か買い物したり、サイトを利用したりする場合、まずはモッピーで検索するところから始めるといいと思います。
貯まったモッピーポイントは1ポイント＝1円で銀行に振り込むこともできますし、交通系ICカードへのチャージや、楽天ポイントなどの共通ポイントに交換することも可能です。
そのほかにもポイントの交換先はたくさんあり、約60種類もあるのでポイントの交換で困ることはありません。
◆年間で獲得したポイント数を公開
僕はモッピーを何年も利用していて、2024年は12万ポイント、2025年は14.6万ポイントを貯めました。
たとえば1％還元のクレジットカードで買い物した場合、14.6万ポイント貯めるためには1,460万円も利用しなければなりません。しかし、モッピーでは1円も使わずに数万ポイントゲットできる広告もあるので、そこまでお金を使うことなく、これだけのポイントを貯めることができました。
◆合計8万円分も得した「モッピー活用法」
では、ここからはモッピーの活用法をご紹介します。昨年、僕はモッピーで一撃5.8万ポイントゲットしました。しかもお金は使っていません。
利用した広告は家のネット回線の乗り換えです。定期的に見直しをしていて、前までの月額利用料より数百円安くなるので乗り換えました。
事務手数料3,300円がかかりましたが、それ以外は一切お金はかかっていません。モッピー経由で乗り換えただけで5.8万ポイントと、乗り換え先の会社から2.2万円のキャッシュバックがあったので、合計8万円分もゲットしました。前に乗り換えたときは4.2万ポイントもらえたので、モッピー経由で定期的に見直すことをおすすめしたいです。
◆クラファン利用でもポイント獲得可能！
昨年は2つのクラウドファンディングを利用し、合計2.7万ポイントをゲットしました。もちろん投資なのでお金は使いましたが、数ヶ月後に投資額より増えて返ってきたので、実質的にお金は使わずに、むしろお金をもらって大量ポイントゲットできたことになります。
また、食べログとホットペッパーの予約をするときには、モッピー経由で予約を行いました。食べログ、ホットペッパーの場合はモッピー経由で1回につき100〜160ポイントもらえます。リピートOKなので何回も利用しました。
◆最大100％還元も狙える「レシ活」とは
モッピー内にあるレシ活というサービスもおすすめです。レシ活とは対象商品を購入してレシートを送信すると、最大100％還元されるというサービスです。対象商品となるのは、パンやドリンクなど、普段から食べたり飲んだりするものが多いです。
◆知ってる人だけ得をする「ポイントサイト」がお得な理由
さて、新年1発目はモッピーについてお話ししたいと思います。モッピーとは会員数累計1,300万人の国内最大級のポイントサイトのことです。
ポイ活においてポイントサイトは欠かせない存在です。モッピーを経由するだけでモッピーのポイントも貯まるし、利用するサイトのポイントも貯まるので、経由しない手などありません。
しかも、モッピーに掲載されている広告数は5,000以上もあるので、ネットで何か買い物したり、サイトを利用したりする場合、まずはモッピーで検索するところから始めるといいと思います。
貯まったモッピーポイントは1ポイント＝1円で銀行に振り込むこともできますし、交通系ICカードへのチャージや、楽天ポイントなどの共通ポイントに交換することも可能です。
そのほかにもポイントの交換先はたくさんあり、約60種類もあるのでポイントの交換で困ることはありません。
◆年間で獲得したポイント数を公開
僕はモッピーを何年も利用していて、2024年は12万ポイント、2025年は14.6万ポイントを貯めました。
たとえば1％還元のクレジットカードで買い物した場合、14.6万ポイント貯めるためには1,460万円も利用しなければなりません。しかし、モッピーでは1円も使わずに数万ポイントゲットできる広告もあるので、そこまでお金を使うことなく、これだけのポイントを貯めることができました。
◆合計8万円分も得した「モッピー活用法」
では、ここからはモッピーの活用法をご紹介します。昨年、僕はモッピーで一撃5.8万ポイントゲットしました。しかもお金は使っていません。
利用した広告は家のネット回線の乗り換えです。定期的に見直しをしていて、前までの月額利用料より数百円安くなるので乗り換えました。
事務手数料3,300円がかかりましたが、それ以外は一切お金はかかっていません。モッピー経由で乗り換えただけで5.8万ポイントと、乗り換え先の会社から2.2万円のキャッシュバックがあったので、合計8万円分もゲットしました。前に乗り換えたときは4.2万ポイントもらえたので、モッピー経由で定期的に見直すことをおすすめしたいです。
◆クラファン利用でもポイント獲得可能！
昨年は2つのクラウドファンディングを利用し、合計2.7万ポイントをゲットしました。もちろん投資なのでお金は使いましたが、数ヶ月後に投資額より増えて返ってきたので、実質的にお金は使わずに、むしろお金をもらって大量ポイントゲットできたことになります。
また、食べログとホットペッパーの予約をするときには、モッピー経由で予約を行いました。食べログ、ホットペッパーの場合はモッピー経由で1回につき100〜160ポイントもらえます。リピートOKなので何回も利用しました。
◆最大100％還元も狙える「レシ活」とは
モッピー内にあるレシ活というサービスもおすすめです。レシ活とは対象商品を購入してレシートを送信すると、最大100％還元されるというサービスです。対象商品となるのは、パンやドリンクなど、普段から食べたり飲んだりするものが多いです。