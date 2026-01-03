クマによる人間の死亡事故が過去最多となった2025年、メディアやSNSでは「駆除すべき」という意見が溢れた。そんな世論に異を唱えるのが、登山家・著述家の服部文祥氏と俳優の東出昌大氏だ。ともに北関東の山奥に居を構え、狩猟においては"師弟関係"でもある2人が語り合った。

【対談アザ―カット】狩猟においては“師弟関係”でもある服部文祥氏と東出昌大氏。いろりを前に語り合った

「ワイワイ騒いでるのは都会の連中」

服部：クマの話、気が乗らないんだよね。デッくん（東出）が取材を断っているのと同じ理由で。

東出：クマに関する報道って、結論ありきなんですよね。「クマ＝怖い」という。だから、町の人のインタビューでも「怖いです」って言っている人のコメントしか使わない。2025年の漢字は「熊」になっちゃったけど、人間側が勝手に騒いでるだけだという感じするじゃないですか。

服部：ここ2、3年かな、それなりの教養のある連中からも「クマって怖いんでしょ？」って言われるぐらいマスコミにすり込まれちゃってる。実際、ほとんどの人がクマを見たことすらないのに。

東出：服部さん家の柿の木はトタンを巻いていますけど、ああするとクマは登らないんですか。

服部：登ってないね。

東出：うちも柿の木は切らずに残していて、クマが食いに来ないかなと思ってるんですけど来ないですね。

服部：熊がいるエリアの人たちは、例年よりは多いよねというのはあっても恐れおののいているわけではないよな。親族を亡くしたり、犬を殺されて悲しんでいる人もいるけど、やっぱりクマと一緒に生きていこうと思っている。これまでもそうしてきたし、今後も、そうするしかない。ワイワイ騒いでるのは都会の連中だもんな。「ゴジラが出た！」みたいなノリだろ。楽しんでるだけ。そんな人相手にクマの話をしても無駄。クマの話はいったい誰のために何をしているんだろうという気分になる。

東出：クマ問題は、誰に向かって、どういう意見を言えばいいのかというのが非常に難しいですよね。でも、メディアもそこまで深い議論は求めてないから、迂闊にしゃべっちゃうと、結局、おもしろがってる系の連中にあげ足を取られるだけになる。

9765頭の駆除数は「殺し過ぎだろ」

服部：基本的には週刊ポストの読者も同じだと思ってる。何も憂いてないし、問題意識があるわけでもない。ただ、クマが人間の肉を求めて森の中をウロウロしているとか、街に出てくるみたいなイメージを持っている人が多いと思うんだけど、それは違うということだけは言っておきたい。99％以上のクマは人間を恐れている。めちゃくちゃ臆病。

めんどくさいけど、そのことだけはずっと言い続けていかなきゃいけないのかなと思う。人の建物の中に入って暴れてるクマも一見、怖そうに見えるけど、混乱してるだけだから。残りの1％、いや、もっとぜんぜん少ないと思うけど、人間でも凶悪犯罪を犯す者がいるように、異常に凶暴な、通常の習性を逸脱した個体が出ちゃうらしい。

それは犬もネコも一緒、すべての生物共通の事実だからな。10月だったかな、岩手で露天風呂を清掃している人を襲ったクマがいただろ。あの個体なんかは、そんな逸脱個体かもしれない。

東出：あの事故は気の毒でしたね。クマは間違った対応さえしなければ危なくないという主旨の発言をすると、人が亡くなっているのに不謹慎だとか、配慮が足りないっていう人がいるんですけど、僕は別に遺族に対して言ってるわけじゃないんです。もし遺族を目の前にしたら、そんなこと絶対言わないので。

服部：そういうわけのわからんこと言うやつには「クマも亡くなってるから」って言わなきゃいけない。クマ目線もなきゃズルいだろ。

東出：マタギの村の人たちにインタビューした本の中で、おばあちゃんの大根畑の何分の1かをクマにやられたという話が出てくるんです。でも、そのおばあちゃんは、クマたちも食うものがなくて大変なんだ、一緒に生きていかなくちゃというような話をしていて。そういう想像力が服部さんのいうクマ目線ですよね。2025年度のクマの全国的な駆除数はこれまで最多だった2023年度の9099頭を更新し、9765頭に達しているそうなんですけど、それって妥当な数字なんですかね。

服部：殺し過ぎだろ。どっちが凶暴かって言ったら、はるかに人間の方が凶暴だよね。全哺乳類の体積率でいうと、人間と家畜で9割だぞ。野生動物は1割もいかない。そのぐらい人間と家畜がこの世界にはびこっていて、まだ、さらに殺せっていうの？ 俺がクマだったら、増えてんの、どっちだよって言いたいよ。俺はクマ新聞というのつくった方がいいと思っていて。クマがつくるクマのための新聞。

東出：ハハハハハハハ。

2026年は「北海道でヒグマを撃ちたい」

服部：昨日、〇〇山のクマ子さんが人間に駆除されました。これで今年、○○県のわれわれの駆除数は2000頭に達しました、みたいな。秋田県は2025年、4人がクマの事故で亡くなって大ニュースになったけど、クマの駆除数はその約500倍だからね。クマ新聞には人喰いグマじゃなくて「クマ喰いヒト今年も出没！」って書かれてるよ。

東出：騒いでいるのはノイジーマイノリティーで、サイレントマジョリティーはさすがにもうクマ、クマって騒ぎ過ぎだろ、って気づき始めてるんじゃないですか。

服部：自衛隊まで出してきたからな。そこに正義はあるのか？ どっちの味方しますかって聞かれたら、俺はクマだな。俺にとっては、そっちのほうが正義。クマにおまえの助けはいらない、って言われるかもしれないけど。

東出：絵が浮かぶなぁ。

服部：俺にとっては、そのへんの赤の他人よりもクマのほうがよっぽど親近感がある。仲間だと思ってる。いたら撃って食うけどな。それが俺のクマと一緒に生きていくという意味だから。クマ肉はジビエの中でも最高ランクだもんな。新鮮なのはヤバいくらい旨い。

東出：クマ肉は保存が難しいんですよね。すぐ酸化しちゃう。冷凍すると、冷凍庫の臭いがついちゃうし。でも、そこさえクリアすれば本当にうまい。

服部：あの味は、説明のしようがないよな。

東出：僕はまだクマを撃ったことないから、服部さんに「クマを獲ったら、どんな感じになりますか？」って聞いたら、自分で獲ってみないとわからないぞって言われたんですよね。2026年は絶対、北海道でヒグマを撃ちたいと思っているんです。それが僕の命題だと思っていて。

服部：お前、なんか怖いよ。俺もクマを撃つまでは、猟師である以上、クマを撃ったという肩書きが欲しいみたいな欲求があったけどさ。猟師として箔をつけるために狩ろうとしている部分がすこしでもあるなら、そのことは撃たれるクマのためにも意識しておいたほうがいい。

「地震や台風と同じ」

東出：話が戻りますけど、自衛隊派遣の決定に関しては、どうだったんですかね。災害、災害っていうけど、数だけでいったら全国の死者は13人ですよ。史上最多とは言いますけど、大きな災害で何十人という人が一気になくなるのとは規模が違う。メディアも周りもうるさいから、何かやらないと叩かれると思ってやっただけなんじゃないですか。

服部：現代人は自然すらも思い通りにできると思ってるからな。地震やコロナでどうしようもないものだとわかったはずなのに、もう忘れてる。俺らは自然が身近にあるし、猟もしているから、自然ってのは命に無関心だし、人間の都合では動いてくれないということもわかってる。

でも、今の人たちは人間も生態系の一部だという意識すらもないだろ。生態系ならぬ「人間系」だけで生きていると思ってる。実際、人間の生活圏だけで暮らしが成立していると錯覚してしまうような社会になってしまったからな。スーパーに行けば食い物は何でも手に入るし。

東出：現代社会があまりにも安全・安心になってしまったから、死の実感が薄れ、残酷な存在を求めている気もしますよね。怖がることを楽しんでいるというか。だって、クマの残忍性をこれでもかというほどクローズアップするじゃないですか。交通事故だって、むごい事故はいくらでもあるのに。

そういう意図的に不安になりたいという大衆心理がクマ問題の根本にあるんじゃないですか。世の中が安心・安全に偏りすぎたがゆえに。私が住む地域の町内放送で、どこどこの畑にクマの糞らしきものがあったので外出を控えましょう、というアナウンスを流していたんです。たかだか糞ですよ。目撃したわけでもないのに。人間自ら行動の自由を放棄している。なんて愚かなんだろうと思ってしまいましたね。

服部：お役所っぽいけどな。何かあったときに責任を問われるのが怖いんだろ。誤解を生む言い方かもしれないけど、人も自然の中で生きている以上、クマとの接触で何人か死んでしまうのはしょがないと思うしかないな。地震や台風と同じだろ。狩猟をしていると、人が食われるかもしれないという環境に身を置いている方が命のあり方としては正しいと思えてくるんだよな。死んだ人には悪いけど、クマに襲われて死ぬのは死に方としては相当良い死に方だと思う。大自然に吸収される感覚というか。少なくとも、車にひかれて死ぬよりよっぽど正しいだろ。

東出：轢死の方が嫌ですよね。

服部：嫌。俺、車嫌いだし。クマに襲われた瞬間は、怖いと思うだろうけどな。抵抗もするだろうし。でも、それは別問題だから。そういうこと言うと、自分の子どもがそうなったとしても同じことが言えるのかって返されるんだけど。そうなったら、そりゃ悲しむだろうし、もしかしたら最初はそう言えないかもしれない。けど、時間が経ったら、自分の子どもであってもしょうがないなと思うだろうな。これが自然だ、って。

東出：それは僕もそうですね。自然って、そういうもんですよね。

【プロフィール】

服部文祥（はっとり・ぶんしょう）／1969年生まれ、神奈川県出身。登山家・著述家。K2登頂などを経験した後、装備を切り詰め食糧を現地調達するサバイバル登山家に。新刊『本当の登山の話をしよう』（デコ）が1月26日発売予定

東出昌大（ひがしで・まさひろ）／1988年生まれ、埼玉県出身。俳優。2012年、俳優デビュー。現在は北関東の山間部で狩猟生活をしながら役者業をしている。直近の出演作は『イクサガミ』（Netflix）

取材・文／中村計（ノンフィクションライター） 撮影／二神慎之介

※週刊ポスト2026年1月16・23日号