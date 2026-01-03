声優・江口拓也、お正月イラスト描きネット騒然「口が2個？」「運気上がりそう」「妹に見せたら恐竜って言われて」
人気声優・江口拓也が3日、自身のＸを更新。お正月を記念した最新イラストを投稿すると、ネット上は騒然となっている。
【画像】ひえっ…体が崩壊した馬 江口拓也が描いたお正月イラスト
数々のイラストを描き公開すると毎回、話題となってしまう江口だが、今回は「午年なので、どぞ #午年 #良いお年を #雄々しい馬」とお正月イラストを公開。首と前足の位置がズレているほか、頭にはなぜか人の目と口が描かれており、独特な芸術性を感じる一枚になっている。
これにネット上では「えアイコンにしようかな ロック画面もあり？ 妹に見せたら恐竜って言われてしぬ」「神々しいイラストすぎて運気上がりそうや・・ありがとうございます」「口が2個？」「今年も江口画伯が来ましたよ！もう江口さん最高です」「午年だから馬のイラストいっぱい流れてきてルンルンしてたら地獄みたいな絵が流れてきて泣いちゃった」などの声が出ている。
なお、江口がデザインしたキャラクターはのちにグッズ化されたり、声優・安元洋貴と料理研究家・リュウジがタッグを組み開発した『おたくのドレッシング』では、商品パッケージに描かれたキャラクターを江口が作画を担当。個性的なイラストは業界で重宝されている。
