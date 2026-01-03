スポーティスタイル!?

トヨタのショーファードリブンとして1967年に登場した「センチュリー」は、トヨタグループの創設者である豊田佐吉の生誕から100年を記念して生まれたモデルです。

そんなセンチュリーには2018年6月に登場した3代目となるセダンモデルのほか、2023年9月には新たにSUVタイプが追加。そして2025年10月にはセンチュリーがトヨタの最上位ブランドになることが発表されるとともに、コンセプトモデルとしてクーペモデルが「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」にて公開されました。

そんな“センチュリークーペ”を、Instagramを中心にカーデザインとレンダリングを行うデジタルクリエイターとして活動しているアカウントである「kelsonik」が、よりクーペらしいスタイルとした画像を投稿しています。

JMS2025でワールドプレミアとなったセンチュリークーペは、クーペでありながらショーファーカーとしての役割も果たせるように、運転席側が前後2名分、助手席側は前後に大きくスライドも可能なシートが1脚のみが備わるという変則的な3名分のシートレイアウトを持っていることが特徴で、助手席側ドアはフロント側が前方にスライドする観音開きドアが採用されています。

そのため、ショーファーカーとして使用する際にオーナーは助手席へ座り、週末などはオーナー自らがステアリングを握って走りを楽しむこともできる車両になっているとされています。

ただ、走りも楽しめるクーペモデルというキャラクターに対し、公開されたコンセプトモデルはどちらかというとセンチュリーSUVにも似た腰高なスタイルとなっていました。

そこでkelsonikはよりクーペらしいフォルムとするために全体的にローフォルムに修正。その一方で足元にはセンチュリーセダンが装着しているものをオマージュした大径ホイールにチェンジ。

さらにSUVらしさを加速させているドア下のクラッティングのような要素を省いてスマートな印象とした上で、観音開きドアを一般的なドアに置き換えることでクーペらしさをより強調しています。

そしてコンセプトモデルではボディ同色となっていたリアウインドウ部分はしっかりガラスに置き換え、フロントガラスからグラスルーフ、リアウインドウへとつなげることで視覚的に低いルーフを演出しているのもポイントと言えるでしょう。

現時点ではセンチュリークーペ自体がコンセプトモデルではありますが、実際にリリースされる際にはこのレンダリングのようにスタイリッシュなクーペとなれば食指が動くという人も多いかもしれません。