¡Ö¿·Ç¯½éÆü¤«¤é¾×·â¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»ö⁉¡×¸µÆü¤Ë²ò¶Ø¡ÄVIVANTÂ³ÊÔàÆÃÊÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤¨¡¢ÉáÄÌ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡×¡ÖÉþÁõµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
½Ð±é¼Ô5¿Í¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼
¡¡2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×(TBS)¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡Ä¡£¸µÆü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿àÆÃÊÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡¢ºæ²í¿Í¡¢ÉÙ±É¥É¥é¥à¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡¢½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëà¸µÆüÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëá¤òÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¡Ö½àÈ÷¤Ï¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤µ¤¢¡¢ËÁ¸±¤ÎÂ³¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¿¼¤Ê1Ëç¤Ë¡¢Â³ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÖÉþÁõµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¡¢¥Ë¥Î¤¬ÉáÄÌ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡×¡Ö¿·Ç¯½éÆü¤«¤é¾×·â¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È‼¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£