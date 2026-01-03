¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é64Ç¯...¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ºà82ºÐá¿·Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ÂÅÈ
¡¡È¾À¤µª°Ê¾å¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬¿·Ç¯¤Ë¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë½ËÊ¡¤ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎµÙÆü¤¬ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¡¦¥é¥Ö¡×¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¼«Âð¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè·î18Æü¤Ë82ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¡£
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¡¢¥¡¼¥¹¤¬³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥Ð¥ó¥ÉÂ¦¤ØÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÄ´¤Ê¤É¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¾À¤µª°Ê¾å¤â»ä¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ëµ¤·Ú¤ËÊÖ¿®¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦?»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤»þÂå¤Ê¤ó¤À¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£