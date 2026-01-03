¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª ÉÝ¤¤¡ª BKB¤ä¤ó¡ª¡×à½÷Áõá¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤À¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³¹ÃæÊâ¤¤¤Æ¤âÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈþ°Õ¼±¹â¤¤¡×¥³¥ó¥µ¥Ð½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤¬ÈäÏª¤·¤¿½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î29Æü¤ËÏ»ËÜÌÚ¤ÎYOSHIMOTO ROPPONGI THEATER¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¤¥ÖÇ¯ËöSP¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥·¥¢¥¿¡¼·à¾ì¤Ç¥³¥ó¥ÈÇ¼¤á¤¢¤ê¤¬¤È¤¥¤Í¤§ ¥Ð¥Ã¥Á¥ê º£ÅÙ¤Ï ¹È¤È¤«¤â¤Ò¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ËÃãÈ±¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÄó¤²¤¿¥³¥ó¥µ¥Ð¥³¡¼¥Ç¤Î½÷Áõ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Î¤Ê¤ê¤¤ê¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö¤ä¤À¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡ÖBKB¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï³¹ÃæÊâ¤¤¤Æ¤âÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¤ï¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖB Èþ°Õ¼±¹â¤¤ K ¥«¥á¥é¤Ç¼«»£¤ê´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Î B ÈþËâ½÷¡×¡ÖB ¤Ð¤ê K ¤«¤ï¤¤¤¤ B ¤Ó¤¸¤ó¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª ÉÝ¤¤¡ª BKB¤ä¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£