お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。生まれた日にちで占われた金運で1位となった。

シウマ氏は29日生まれのケムリについて「本当にすごくいいです。王様、キングの気質をまとっています。2026年は周りの人の協力とか老若男女問わず周りが助けてくれますっていうくらいすごく高い運気になっていきます。仕事面では1人でMCに挑戦。苦手だなって思っていても、MCっていうことをやっていくと、周りの人が協力してくれて、気が付けばMCの数が増えていく」と語った。

上沼恵美子は「なんかもう今年は令和ロマン、コンビ別れって感じするな」と話すと、ケムリは「とんでもないこと言わないでください」とつっこみ、「ライブもありますから」とKアリーナでの単独ライブを見据えた。

上沼は「でもあなた1人でやってもいけるよ」とケムリのピンでの仕事ぶりを評価した。

ケムリは「1人でも頑張っていきたいですけど、最近ピンの仕事が増えてきまして、ありがたいことに。ニュースのコメンテーターもやらせてもらってて、その日に速報が入って、速報で“オンラインカジノの規制法案が可決されました”って。別にゲストコメンテーターだったのに、オンラインカジノの専門家のケムリさんみたいな。それすごい気まずかった」とニュース番組で起こった出来事で笑わせた。