¡Ö¤«¤±·Ï¡×¤¬ËÜ³Ê¥È¥ì¥ó¥É²½¤ÎÃû¤·¡ª¡Ú¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¸·Áª¿·ºî¥«¥Ã¥×¤á¤ó£µÉÊ¡Û
¡Ú¥«¥Ã¥×¤á¤óÉ¾ÏÀ²Ètaka :a·ã¿ä¤·¡ª¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡ÛÂç¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Îà¿ä¤»¤ë¿·ºîá¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è¡£º£Ç¯ºÇ½é¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤â¥Ä¥ï¥â¥ÎÂ·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡º´Ìî¼Â»á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ÙÆá¤½¤Ð¤ä¡×´Æ½¤¤ÎºÇ¿·ºî
¡Ú¥¹¡¼¥×¤Î´°À®ÅÙ¤«¤é¥³¥¹¥Ñ¤â¹âÉ¾²Á¡Û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡Ö»ÙÆá¤½¤Ð¤ä´Æ½¤¡¡¤«¤±¾ßÌý¤é¤¡ÌÍ¡×¡Ê£²£¶£·±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡Ã¯¤è¤ê¤â¥é¡¼¥á¥ó¤ò°¦¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤«¤é¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Îµ´¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¸Î¡¦º´Ìî¼Â»á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÃÅ¹¡Ö»ÙÆá¤½¤Ð¤ä¡×´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥óºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ñºà¤é¤·¤¤¶ñºà¤ò¾Ê¤¡ÈÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤ò¶Ë¤á¤¿¡É»ê¹â¤Î¡Ö¤«¤±¾ßÌý¤é¤¡ÌÍ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ËËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö£Î£É£Â£Ï£Ó£È£É£Í£Á£Î£É£Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¡Ö¤«¤±·Ï¡×¤ÇºÇ¤âÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ¾¦ÉÊ¡£Å¹ÊÞ¤Î¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼±Õ¡Ê¥¯¥í¥ì¥éÇ®¿åÃê½Ð±Õ¡Ë¤ËÊï¤Ã¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¤Ë¥¯¥í¥ì¥é¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¥¨¥¥¹¤ÈËÌ³¤Æ»»º¥Û¥¿¥Æ¥¨¥¥¹¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë»ÈÍÑ¡£¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£²·îÈ¯Çä¤Î¡Öº´Ìî¼Â¤ÎÅÁÀâ¤Î°ìÇÕ¡×¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿ÆÃ¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç»¨ÇÄ¤Ë¸«¤ë¤È¶ñºà¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤À¤±¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶ñºà¤é¤·¤¤¶ñºà¤ò¾Ê¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²Ã¹©Æù¤Ê¤É¤«¤éÞú¤ß½Ð¤ë»¨Ì£¤Ï³§Ìµ¡£¤Þ¤¿ÇÛ¹ç¤äÀ½Ë¡¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤â½¾ÍèÉÊ°Ê¾å¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Î¿å½à¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤ëºî¤ê¹þ¤ß¡£¤·¤«¤âÈÎÇä²Á³Ê¤Ï£²£¶£·±ß¡ÊÀÇ¹þ£²£¸£¸±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î´°À®ÅÙ¤Ê¤é¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë°ìÇÕ¡££²£°£²£¶Ç¯£´·î¤ËÂ¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¶ñºà¤ÏÂÞ¤á¤ó¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤á¤ó¤È¥¹¡¼¥×¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊü¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¶ñºà¤ÏÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¡£ÃÍ¾å¤²¤ËÈ¼¤¦Çã¤¤¹µ¤¨¤ËÈ÷¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Æ¼Ò¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¡Ö¤«¤±·Ï¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥È¥ì¥ó¥É²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤µ¤¹¤¬¤ÎÌ£ÊÑ¥®¥ß¥Ã¥¯¡Û¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É¡ÖÈÓÅÄ¾¦Å¹¡ß£Ò£á£í£å£î¡¡£Æ£å£å£Ì¡¡Ì´¤Î»ÕÄï¥³¥é¥Ü¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£³£µ£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë£Ð£Â¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾åµé¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É¤è¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡ÖÈÓÅÄ¾¦Å¹¡Ê»Õ¡Ë¡×¤È¡Ö£Ò£á£í£å£î¡¡£Æ£å£å£Ì¡ÊÄï¡Ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¸åÆþ¤ìÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤Ç¡Ö·Ü¤À¤·±ö¤é¤¡ÌÍ¡×¤«¤é¡Ö·ÜÇòÅò±ö¤é¤¡ÌÍ¡×¤ËÌ£ÊÑ¤Ç¤¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÈ÷¤ï¤Ã¤¿ÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤ËÜ¾¦ÉÊ¡£Ì£ÊÑÁ°¤Ïº«ÉÛ¤Î»Ý¤ß¤¬¶¯¤á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ç¿©¤ï¤»¡¢Ì£ÊÑ¸å¤ÏÍ®»Ò¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿´ÃÏ¹¥¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê·ÜÇòÅò¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤µ¤¹¤¬»ÕÄï¥³¥é¥Ü¤Ê¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÈÎÇä²Á³Ê¡£
¡¡¤«¤ä¤¯¤Ë¤Ï£³¼ï¤ÎÆù¶ñºà¡Ê·ÜÆù¤À¤ó¤´¡¢¾ÆÆÚ¡¢¥Á¥¥ó¥À¥¤¥¹¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿È¾ÌÌ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¥¹¡¼¥×¤ò¶Ë¤á¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ò£²£¹£¸±ß¡ÊÀÇ¹þ£³£²£±¡¥£¸£´±ß¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¤Ê¤É¤È¡£¤â¤Á¤í¤óÇã¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹âµéÏ©Àþ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤«¤ä¤¯¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¯Îõ¤Ê¥¢¥µ¥ê¤ÎÂ¸ºß´¶¡Û¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼Ì£¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡Ê£±£µ£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¡½¡½¤¨¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤óËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¤Î¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢£±¿©¤¢¤¿¤ê£±£µ£¸±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Î¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î°ìÇÕ¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¡ª
¡¡¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼Ì£¡ÊÉ÷¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥¬¥Á¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤Ë¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡É¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥¹¡¼¥×¤È¶ñºà¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥ê¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥¢¥µ¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤ï¤«¤á¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤µ¤ê¤À¤·±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Î¥«¥Ã¥×¥¹¡¼¥×¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¥Ä¥Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤á¤ó£±£²£°£ç¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡Û¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡ÖÄ¶ÂçÀ¹¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×£²¡¥£°ÇÜ¡¡Àá¤Î°ì·â¡¡µ´¿É¡Ê¤ª¤Ë¤«¤é¡Ë¤ß¤½¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£³£´£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨¤â½ÅÍ×¤À¤í¡Ä¤È¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÄ¶ÂçÀ¹¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê·ã¿É¥¯¥é¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤á¤ó£±£²£°£ç¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ä¥ª¤È¥È¥¦¥¬¥é¥·¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤é¤·¤¤¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿°ìÇÕ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍÃÊ¤¬°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¸«½Ð¤À¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ£¤À¤±¸«¤ë¤Ê¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡Û¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¡¡¥¥à¥ÁÆéÉ÷¤ä¤¤½¤Ð¡×¡Ê£²£³£¶±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ú¥ä¥ó¥°¤Î¿·ºî¡Ö¥¥à¥ÁÆéÉ÷¤ä¤¤½¤Ð¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î¸íµ¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î³¦·¨¤Ç°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£¤Þ¤¿¸ø¼°¤Ï¡ÈÆé¤Î¡º¡É¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡È¥¥à¥ÁÆé¤ÎÁÇ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤ä¤¤½¤Ð¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÃåÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂêÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÌ£¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤Ê¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÇÕ¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯£³·î¤Ë¥Ú¥ä¥ó¥°¤Î£µ£°¼þÇ¯µÇ°¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¤ËÆ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬£´ÂåÌÜ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÊý¸þÀ¤ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÊÑ²½¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÈ¯Çä»þ¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ü£¸¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£