みちょぱ、実家帰省で美人母＆夫・大倉士門夫婦と3ショット「仲良し家族」「全員可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/01/03】タレントの“みちょぱ”こと池田美優の母・京子さんが1月2日、自身のInstagramを更新。みちょぱと、夫でタレントの大倉士門との新年3ショットを公開した。
【写真】みちょぱ美人母「みんな楽しそう」娘夫婦＆愛犬との実家ショット
京子さんは「明けましておめでとうございます」「最近のお正月は 娘夫婦は京都の実家へ」とつづり、娘のみちょぱと大倉の帰省を報告。愛犬と共に写った3ショットなどを公開した。
同投稿には「仲良し家族」「みんな楽しそう」「幸せな写真ありがとう」「全員可愛い」などと反響が寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みちょぱ母、お正月の様子を公開
◆家族ショットに反響
