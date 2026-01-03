◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

関東学生連合で７区に出走した東大４年・秋吉拓真は、２度目となる連合チームでの箱根路を笑顔で振り返った。

「沿道に大勢の人がいて、ずっと声援を受けて走ることができて、本当に楽しかったという思いがまず率直にあります」

区間４位相当の１時間２分５３秒と好走したが、自身の走りを「ちょっと悔しい気持ちもある。７５点」と語った。 「やるなら１番の区間賞っていうところを目指していた。積極的に行くのと無謀の線引きっていうのはあると思うんですけど、その中でおじけづかずに。上の選手とは（比較して）自分の実力が不足しているというのに尽きるとは思うんですけど、そこ（区間賞）に届かなかったというのはやっぱり悔しい」

今大会から関東学生連合チームの選手選考ルールが変更されたことについても触れ、「（１２月１０日にメンバーが決まり）全員がそろうタイミングが例年に比べて遅かったんですけど、なんか最初から同じ方向を向いてできていたのかなというふうに思います」と、メンバーをたたえた。