ちょい足しでおいしく！「余ったきなこの意外な使い方」
お正月にお餅を食べるときに欠かせない、きなこ。1袋買ったのはいいけれど、結局余って困ってしまう。そんな経験をしたことがある方はきっと多いはず。今回は、きなこの活用法をご紹介。
▼香ばしい！きなこコーヒー
いつものコーヒーにきなこをプラスするだけでOK。ホッとやさしい味わいに癒やされる〜。ヘルシーで健康志向の人にもぴったりです。
▼懐かしい！きなこポテト
給食によく出ていたメニューが登場。乱切りにしてカリッと揚げたじゃがいもにきなこと砂糖をまぶすことで、おやつ感覚で食べられます。
▼クセになる！きなこトースト
定番のバターのかわりに、牛乳ときなこ、砂糖を混ぜたものを塗って焼きます。きなこが甘く香ばく、おかわりしたくなる味わいです。
▼コク旨！きなこ味噌汁
いつもの味噌汁にきなこを加えるだけで、まろやかでやさしい味に劇的チェンジ。意外なアレンジながら、リピしている方も多い人気レシピです。
▼無限に食べられる!?きなこくるみ
キャラメルをからめたナッツにきなこをかければ完成。市販品だと甘すぎて…という人におすすめ。おやつはもちろん、おつまみとしても大活躍します。
買ってもなかなか食べきれない、きなこ。今回ご紹介したちょい足しアレンジを覚えておけば、もうそんな心配もなくなりますね。気になったものからさっそくトライしてみて。（TEXT：森智子）
画像提供：Adobe Stock