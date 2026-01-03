おしゃれなショップが立ち並ぶ東京・銀座。12月、その一等地にある長野県のアンテナショップ「銀座NAGANO」で開かれていたのは、「昆虫食トーク＆試食の会」だった。

＊＊＊

【写真を見る】お寿司やサラダ、ケーキ、チーズフォンデュ…冬のご馳走が「むしざんまい！」／ドキッ！昆虫だらけのクリスマス会の様子も

この日は、昆虫食研究の第一人者で、長野県出身の内山昭一氏が理事を務める「NPO法人昆虫食普及ネットワーク」主催のイベント。会場は老若男女の昆虫を愛する参加者たちで埋め尽くされていた。

テーブルに並んだのは、カイコのフン茶、県産カイコ入りポップコーン、シカ肉とカイコのカレー、蜂の子のバターソテーにザザムシ、イナゴの佃煮……。

カイコのサナギとアボカド、セロリのナンプラー炒め。ナッツのような風味のカイコをタイ風アレンジ

筆者は長野県生まれで、イナゴや蜂の子は食べたことがある。だが、ザザムシやカイコは初体験。皿を前に一瞬ためらっていると、内山氏は笑顔で参加者にこう語りかけた。

「バッタは脚の太いところが一番おいしいんですよ。唐揚げにすると、味も色もエビに似ているので、エビ好きはきっと好きです（笑）」

本当にそうなのか。とくにエビ好きでなく、バッタを唐揚げで食べた経験もないのでわからない。

カイコのフン茶は「果たしてフンを飲む必要があるのか」と逡巡したものの、飲んでみれば「クワの葉茶」と変わらぬ味わいで、カイコの主食を思い出させられた。ポップコーンに入ったカイコそのものは揚げられており、さほど味を感じなかった。ザザムシの佃煮はアミの佃煮の味わいに似ていると言われるが、筆者にはすこし川臭いと感じられた。

イベントでは、これら長野4大珍味と言われる虫たち（イナゴ、カイコ、蜂の子、ザザムシ）をメインにしていたが、内山氏自身の好物はセミだそう。昆虫は種類が豊富なので、1年中おいしく食べられる。「旬の虫」をたずねると……。

「今の時期……冬はカミキリムシの幼虫のゴトウムシ。春はイモムシ、夏はセミ、秋はトノサマバッタですね。今日は秋に捕まえたイナゴを佃煮にしたものですから、これもおいしいですよ！」（内田氏）

祖母は秋になると、私を連れて田んぼへイナゴを捕まえに行った。肥料袋いっぱいのイナゴを持ち帰ると、母が熱湯に放り込み佃煮にする。イナゴの佃煮は、甘辛くておいしい。物心がついた時から食べていたので、見た目への抵抗もない。

イナゴが平気なのだから、コオロギやバッタもイケるはず――そう思って会場に足を運んだのは、この経験があったからだ。

長野で昆虫は「滋養」だった

かつて長野では、こうした昆虫食は特別なものではなかった。

今回のイベントを後援する信濃毎日新聞社・ビジネス開発部次長の白井政孝氏によると、長野県内の道の駅には「昆虫を食べていた世代」である県内外のシニア層が、イナゴや蜂の子の佃煮などを買いに訪れるという。

近年、多く販売されているのはメジャーなその佃煮2種類だが、他にもカイコ、ザザムシのパック詰めや瓶詰、スズメバチ成虫の瓶詰、ハチの巣パック詰めやミツバチ入りせんべい、イナゴジェラートなどなど、長野の道の駅らしいラインナップがあるそう。

40代なかばの白井氏にも、やはり長野っ子ならではの経験がある。

「小学生のころはイナゴの調理実習がありました。またカイコを育てる家も多かった記憶があります」（白井氏）

現在40〜50代、「昭和の子」だった白井氏や筆者にとってイナゴや蜂の子は、前述のとおり、家の食卓に並ぶ身近な食べものだった。だがやがて、農薬の使用などによりイナゴの数は激減。カイコを育てる家庭も徐々に少なくなっていった。蜂の子も採取が難しくなり、昆虫食は次第に高級品となる。結果として、若い世代が昆虫に触れる機会がなくなってしまった。

最近では、県外から来た若者が、“罰ゲーム感覚”で道の駅に食用昆虫を買いに来るのだという。それをどういった気持ちで見つめているのかを白井氏に尋ねると……。

「それは全然OKです（笑）。長野で食べられる虫に親しむきっかけになれば」

長野県のように昆虫食文化を推す自治体は珍しい。いつのまに長野だけが昆虫食の聖地のようになったのだろう。米どころならイナゴを食べるだろうし、たしか沖縄ではセミを食べる文化があったはず。もっと当たり前に昆虫食が社会に認められてもいいのでは……。

しかし、昆虫食が社会の“話題”になったときの反応を思いだすと、それは難しいのかもしれない。

大炎上のコオロギ騒動

2023年、徳島県の高校でコオロギパウダーを使った給食が提供されたと報じられると、ネット上には賛否が噴出した。

「食料問題を考えるきっかけになる」「環境に優しいタンパク源だ」という肯定的な声がある一方、安全性やアレルギーへの不安も強く、批判は大きく広がった。

その後、昆虫食ベンチャーや大手企業のコオロギ養殖事業撤退が相次ぎ、「未来食」と呼ばれた昆虫普及の機運は、一気にしぼんでしまった。こうした反応の背景には、食料問題がまだ自分ごととして受け止められていない現実や、食品衛生基準の未整備があると白井氏は指摘する。

バッタのように一足飛びに定着させようとしても、社会は追いつかない。

それでも、昆虫食が「健康的でおいしい」を新しい形で提案する人たちがいる。

地方新聞社が続ける理由

今回のイベントの後援企業・信濃毎日新聞社が2022年に立ち上げた「昆虫みらいプロジェクト」という試みがある。将来の食料不足を見据えつつ、信州の食文化として昆虫食を残そうとするものだ。

長野県の中央部に位置する岡谷市は、かつて製糸業で栄えた街。蚕はこの土地の歴史そのものでもあるが、このプロジェクトでは、比較的知られた調理法である「佃煮」にとどまらない、現代の食文化に合わせた形でその魅力を伝えようと、昆虫食ブランド「PICO SALVATORE（ピコ・サルヴァトーレ）」を立ち上げた。ピコが1兆分の1（極小）、サルヴァトーレが救世主。「小さな救世主」という意味でつけられている。

TBSの番組「クレイジージャーニー」にも出演した“アマゾンの料理人”太田哲雄シェフと組み、信州食材と昆虫を掛け合わせた料理を軽井沢のレストランで提供。また、イナゴやコオロギ入りのチョコレート、シルクパウダー入りクッキー、蜂の子入りフィナンシェなどユニークな新商品も生まれた。

2025年には「カイコ×ジビエ」をテーマにした体験型ツアーを開催。岡谷蚕糸博物館の見学や繭を使ってミサンガなどを作るシルククラフト体験の後、蚕食品と鹿肉のバーベキューを楽しむ、といった内容だ。外国人観光客の参加も多く、反応は上々だった。

「昆虫食だけ、にしないことがポイントなんです」（白井氏）

鹿肉、地酒、クラフトビール……地元のおいしい食材と合わせることで、昆虫は特別すぎない存在になる。

また、昆虫食に興味がある若い世代によって「セミの幼虫の生春巻き」「ザザムシとブロッコリーのフリッター」「乾燥スズメバチのマシュマロチョコサンド」など、エスニックや洋風の味付けのチャレンジメニューも開発されている。

冬の滋養として

昆虫は、無理に食べるものでもない。環境や健康のために押し付ける必要もないし、苦手でも当然だ。筆者自身、ザザムシや蚕の蛹はいまも得意とは言えない。

ただ取材を通じて分かったのは、昆虫食は「未来食」ではなく、ずっと続いてきた「伝統食」だということ。

背景を知ったうえでなら、「一度くらい、試してみようかな」と思ってもらえるかもしれない。

「一時期はコオロギ給食の影響で、昆虫食そのものに対してのバッシングもありました。だが今、ガストロノミーツアーには外国人観光客が訪れ、昆虫を使った商品は再び売れ始めています。昆虫食の今後に期待したい」（前出・白井氏）

「未来食」ではなく、冬の滋養として「アリ」かもね。

取材・文／安川ヤス子

長野県佐久市出身。好きな虫はイナゴ、蜂の子。女性誌、ファッション誌を中心に執筆。

デイリー新潮編集部