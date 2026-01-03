「盛れ！ミ・アモーレ」

最近、「盛れミ」「隙アモ」というワードとともに、TikTokやYouTubeのタイムラインに流れてくる踊りをご存じだろうか。大胆に足を蹴り上げて踊るこの曲の正体は、ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）所属の実力派グループ、Juice=Juiceによる楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」だ。昨今、キュートな楽曲がヒットを連発してきたアイドル界に一石を投じた、異例のバズり現象になりつつある。【大宮高史／ライター】

＊＊＊

【写真】TikTokで「この美少女は誰？」と大バズり…「アイドルとして美しい姿を見せたい」と話す

「盛れ！ミ・アモーレ」は、Juice=Juiceが昨年10月8日にリリースした最新曲。ところが、これがいまやハロプロ以外のアイドルやタレント、さらにはVTuberやインフルエンサー、架空のキャラクターまでもがこぞってダンスに挑戦し、グループの枠を超えた広がりを見せている。

Juice=Juice のInstagramより

例を挙げればCUTIE STREETの板倉可奈と佐野愛花、ME:IのTSUZUMI、AKB48の佐藤綺星やOGの横山由依、さらにはポンキッキーズのムックまでもがこの曲のキャッチーなパートを踊っている。

Juice=Juiceもこの勢いのまま昨年11月19日に日本武道館でコンサートを開催し、その熱気で観客を酔わせ、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でも「盛れ！ミ・アモーレ」の一発録り生歌唱を披露した。

流れに乗って昨年12月23日にはライブ音源やTHE FIRST TAKEのストリーミング配信も始まり、Juice=JuiceのYouTubeチャンネルには「盛れミ新規」とのコメントが続出。年末にも「COUNTDOWN JAPAN」でこの曲のパフォーマンスしてみせ、グループ史上最大級のヒットになりつつある。

こうした現状を読み解くために、まずは近年のアイドルシーンにおける「ヒットの方程式」を振り返っておきたい。ここ数年、SNSを起点にブレイクした楽曲の多くは、徹底した「可愛さ」の追求が共通項となっていた。

一番わかりやすくブームとなったのはKAWAII.LAB所属のグループたちで、FRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」に始まり、CANDY TUNEが「倍倍FIGHT！」、CUTIE STREETが「かわいいだけじゃだめですか？」と、誰でも口ずさめるキャッチーなヒットを飛ばした。

他にも超ときめき宣伝部の「最上級にかわいいの！」「超最強」、＝LOVEの「とくべチュ、して」といった楽曲たちも続いている。彼女たちが提示したのは、衣装の細部に至るまでキュートなコンセプトと自己肯定感たっぷりの歌詞、そして真似したくなるキャッチーな振り付けである。

いかに「可愛らしい共感」を呼ぶかが、一般層へリーチするための条件となっていた。このトレンドは、令和的な自己肯定感たっぷりのアイドル像も規定してきたといえる。

赤い衣装と激しいダンス

そんなバズりの方程式が定着してきた中で、Juice=Juiceが叩きつけた「盛れ！ミ・アモーレ」はとにかく熱く圧が強い。もともとこのグループが得意とする情熱的なラテン・ファンクで、赤い衣装と激しいダンスが鮮烈。その意外性が、昨今のキラキラ・キュートな曲に慣れてきたユーザーの心をつかんだ。

それでいて、作詞作曲を担当した山崎あおいによる歌詞は、しっかり今の時代にありがちな自己肯定感の強さも投影している。ありのままの自分以上に、最高に「盛った」自分を愛せと言い放つ歌のストーリーは、やっぱり令和流だ。

そして単に良い曲を出せば流行るとは限らない。今バズっているのは、サビ直前に「シャッターチャンス！」とシャウトし派手に足を蹴り上げ、サビに突入するまでのおよそ30秒間のパートだが、最もインパクトの強いパートを切り取れたことが功を奏した。

サビならばよい、とは限らず、例えば超ときめき宣伝部の「超最強」は、「スマホのカメラロール」が登場するサビ前のBメロパートを切り取った動画の方が、サビのダンス動画よりヒットしたことでバズりを引き起こした。ショート動画が流行るか否かにも、曲の切り取り方が重要というわけだ。

もともと「盛れ！ミ・アモーレ」の盛り上がりにも偶然の下地があった。YouTube番組「ハロ通GAMES」に出演していたハロプロの後輩グループ・OCHA NORMAのメンバーたちが、配信中にこの曲を口ずさんだり、踊ったりしていたのがファンの間でも話題となり、「隙あらばアモーレ」、略して“隙アモ”として定着。

ハロプロ内でブームになる予兆はあったが、曲リリース後のファンからのコールたっぷりのイベント模様が動画で拡散されたり、勢いを察知してグループのアカウントからもメンバーが踊る動画を公開し始めたことで、取り巻く熱気が一般層の目にも留まることとなった。

さらにこのブームが興味深いのは、これまでファンから「ネット戦略が弱い」と目されてきたハロプロがSNSでヒットを叩き出したところにもある。

今では当たり前になった音楽各種のサブスクサービス（Apple Music、Spotifyなど）への配信もハロプロは遅れ気味で、まだまだサブスク解禁された楽曲は少ない。あくまで生歌によるライブパフォーマンスを主戦場としてきたハロプロの、その鍛えた実力がようやくSNSでもバイラルヒットを成し遂げた、という意味でも特筆すべき現象になった。

2013年結成のJuice=Juiceは、今年で14年目。メンバーの入れ替わりを経つつも、ラテン・ファンク、シティポップ……とどんなジャンルも歌いこなせる実力派グループのポジションは譲っていない。

昨年は休養していたメンバーが復帰し、研修生時代から卓越した実力が話題だった大型新人・林仁愛が加入して11人体制での初のシングル曲が「盛れ！ミ・アモーレ」「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた」になった。

グループの長所を十二分に活かした「盛れミ」の旋風に、ハロプロファンも他のジャンルのファンも色めき立っている。「可愛い」の王道もあれば、こうした「熱い実力派」もバズを引き起こす。そんな多様性で、日本のアイドル界は今年もまた面白くなっていく。

大宮高史

エンタメでは演劇・ドラマ・アイドル・映画・音楽にまつわるインタビューやコラムを執筆。そのほか、交通・建築など街ネタも専門分野。

デイリー新潮編集部