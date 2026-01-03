◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝の復路が3日に行われ、往路優勝を飾った青山学院大学が総合優勝も達成。レース後、各区間を走った選手たちがインタビューに応じました。

トップでスタートした6区1年生の石川浩輝選手と7区佐藤愛斗選手が首位をキープし、8区へタスキをつなぐと塩出翔太選手が区間新の走り。9区佐藤有一選手も区間1位の走り、10区折田壮太選手も区間2位と一度もトップの座を明け渡すことなく大手町のゴールテープを切りました。

▽往路優勝インタビュー

◆6区 石川浩輝選手(1年)区間3位

「早稲田さんと近い状況だったんですけど、自分の走りするだけだと思ってたのでのびのび走れました。1年生から青山学院大学で走れるっていうことは、とても幸せなことだと思っていたので、自分の思い描いたとおりに走れたと思います」

◆7区 佐藤愛斗選手(2年)区間3位

「練習でも石川は去年の野村さんくらいの走りができると聞いていたので、広げてきてくれるとは思っていました。去年、(自分自身が)当日変更で走れなくて、今年こそ走ってやるという気持ちでこの1年間やってきたので走れてうれしいです」

◆8区 塩出翔太選手(4年)区間1位※新

「絶対区間新記録を出すってこともチームの中でも言ってましたし、そういった中で区間新を出せてほっとしています。自分も2回経験していいイメージを持っていたので、本来の力を出し切ればしっかり上位で走れるってことが自分の中であったので、走り切れて良かったなと思います。復路記録に6、9、10区に青学記録があって、7区8区なかったので、8区もう一つ、青山学院大学の記録を残せたってことは非常に大きかったなと思います」

◆9区 佐藤有一選手(4年)区間1位

「15キロまで楽だったんですけど、急に18キロからきつくなって残り5キロ本当ちょっときついレースだったんですけど、声援があったからこそ最後まで走りきることができました。(区間賞を)とれると思ってなかったんですけど、本当にうれしいです。この1年間寮長として、寮のルールから厳しくやってきて、それが1年間結果に結びついたんじゃないかと思います」

◆10区 折田壮太選手(2年)区間2位「一番きついところだったんですけど、大手町のフィニッシュ地点で待っていてくれてたチームメートを見たときに感動したというか、ほっとした気持ちも含めて、一番で帰って来られてうれしかった。1区から9区まで強い選手、何よりも信頼を置いているチームメートが必ず一番で持ってきてくれるタスキを僕は大手町にもっていくことが最後アンカーの役目。それをしっかり果たすことができたのは良かったなと思います。まだあと2年ありますので、4連覇、5連覇、そして6連覇とつながるような走りを来年もできるように、また1年頑張りたいなと思います」