¡¡´Ú¹ñ±Ç²è¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¦¥¸¥ç¥Ö¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è£±£¹£¸£¸¡Á¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¡Ê£´£°¡Ë¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤á¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤é¤º¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡ËÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Ï²óÉü¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Éé½ý¤·¤¿¾ì½ê¤ä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¤Ï¡¢£±·î£¸Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡×¡Ê£³·î£±Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¥¢¥é¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥°Ìò¤Ç½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À©ºî²ñ¼Ò¤Ï¡¢£±·î½Ð±éÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤Î¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²óÉü¼¡Âè¤Ç¤ÏÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£