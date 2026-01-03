◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、帝京大は往路の17位から驚異的な巻き返しで9位にくい込み、3年連続でシードを確保した。

復路は芦ノ湖から一斉スタートとなったため、見た目の順位と実際のタイムが異なる難しいレースとなった。9区を終えた時点でシード圏内の10位・中央学院大と13秒差、9位・日大とは16秒差。走行中に3チームの順位がめまぐるしく変わる壮絶なシード権争いの中、アンカー鎗田大輝（4年）は全体8番目にフィニッシュ。後方を走っていた日大、中央学院が帝京大のタイムを上回れず、来季のシードが決まった。

中野孝行監督は「凄いね、ビックリしたよ。17位から9位ってたぶんないと思う」とおどけ、「選手をほめてやってください。普段ほめないって言われるから、メディアからほめられるとうれしいと思う」と選手たちを称えた。

部員同士の仲が良すぎるチームに対し、今年は「勝ちに対する意識づけをした。愛されるチームを目指して、まずは勝たないと誰も見てくれないから」という。だが、往路は1、2区の不調が響き、シード圏内の10位とは4分15秒差。「昨日で終戦記念日にしようと思ったけど、“世界一諦めが悪いチーム”がスローガンだし、ノーサイドまで諦めちゃダメだと思って」、選手たちに「5分差つけられたら5分差つけることも可能でしょ」とハッパをかけた。

「半沢直樹じゃないけど、やられたらやり返すしかない。倍返しは難しいけど、ゼロにはできるでしょ。スタート地点はゼロなんだから」。復路では区間6位、6位、4位タイ、4位、5位と、全ての区間で選手たちが自分の仕事をこなし、歴史的な大逆転劇を演じた。「（逆転の）可能性がゼロとは絶対に思わない。駅伝はスポーツじゃなく、武道と思っている。日本古来の柔道、剣道、空手道のような。奇跡って起きるんですよ。小さくても大きい人を投げられる」と持論を展開した。