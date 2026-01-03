¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ù¥¹¥È8½ÐÂ·¤¦ ¡ª »Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£»Þ½ç¿´¡¢Á°²ó½àV¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤é¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ø
¢£Âè34²óÁ´ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢3²óÀï¡Ê3Æü¡¢Ê¼¸Ë¡Ë
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»°ìÍ÷¡ÛÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡ª12·î29Æü³«Ëë
Ì¤Íè¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¿¤Á¤¬¹â¹»½÷»Ò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ø¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Î3²óÀï¤Î8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
»Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£»Þ½ç¿´¡ÊÀÅ²¬¢¡Ë¤Ïº´µ×Ä¹À»¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë¤Ë3¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢7Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤âÂçºå³Ø·Ý¡ÊÂçºåÉÜ¢¡Ë¤ò3¡Ý2¤Ç²¼¤·½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¾ïÍÕÂçµÌ¡ÊÀÅ²¬¸©¡¡Ë¤Ï¹©ÂçÊ¡°æ¤ò2¡Ý0¤ÇÂà¤±¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡£Á°²óÂç²ñ¥Ù¥¹¥È4¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ï2¡Ý1¤Ç¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£À»ÏÂ³Ø±à¤ÏÁ°È¾27Ê¬¡¢ÎëÌÚ¼ÓÊÝ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤âÎëÌÚ¼ÓÊÝ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¾»Ê¿¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
1¡Ý1¤ÇPKÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤È³«»Ö³Ø±à¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¼¯Åç³Ø±à¤¬¾¡Íø¤·¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±¤¸¤¯PKÀï¤òÀ©¤·¤¿Æü¥ÎËÜ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¡Ë¤â½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ú3²óÀï ·ë²Ì¡Û
¾ïÍÕÂçµÌ¡ÊÀÅ²¬¸©¡¡Ë2¡¼0 ¹©ÂçÊ¡°æ¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë
¡¡
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê»³Íü¸©¡Ë1¡Ý2 ¶ÇÀ±¹ñºÝ¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
ºîÍÛ¡Ê²¬»³¸©¡Ë0¡¼0 Ìø¥ö±º¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊPK 5¡Ý6¡Ë
¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¸©¡Ë1¡Ý2 À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¸©¡¡Ë
¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë1¡¼1 ³«»Ö³Ø±à¡Ê¿·³ã¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊPK 9¡Ý8¡Ë
Æü¥ÎËÜ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¡Ë2¡¼2 ½¨³Ù´Û¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊPK 7¡Ý6¡Ë
º´µ×Ä¹À»¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë0¡¼3 Æ£»Þ½ç¿´¡ÊÀÅ²¬¸©¢¡Ë
Âçºå³Ø·Ý¡ÊÂçºåÉÜ¢¡Ë2¡¼3 ¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡Ú½à¡¹·è¾¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
1·î5Æü¡¡11»þ¡¡¾ïÍÕÂçµÌ¡ÊÀÅ²¬¸©¡¡Ë¡¼ ¶ÇÀ±¹ñºÝ¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡¼ Æü¥ÎËÜ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¡Ë
¡¡¡¡¡¡14»þ¡¡Ìø¥ö±º¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë¡¼ À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¸©¡¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æ£»Þ½ç¿´¡ÊÀÅ²¬¸©¢¡Ë¡¼ ¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡ö¼Ì¿¿¤ÏPKÀï¤òÀ©¤·¡¢Êú¤¹ç¤¦¼¯Åç³Ø±à¥¤¥ì¥Ö¥ó