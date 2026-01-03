「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

オープン参加の関東学生連合、秋吉拓真（東大４年）は７区を走り、１時間２分５３秒で、区間４位相当の好走を見せた。

昨年６月のルール変更により、２大会連続で大舞台を経験した秋吉は「目標は区間優勝相当だったので、全然及ばなかったのは悔しいですね。その中でも全力を尽くせたのは良かった」と振り返った。

東大陸上部での４年間を「箱根駅伝に出ますと言って大学陸上部の門を叩いて、有言実行できたことは大きい。ひたむきに練習してきたことが、実を結んだことは良かった」と胸を張った。

兵庫・六甲学院時代は５０００メートルは１４分５８秒台だったが、大学で１３分５０秒０９と１分以上記録を伸ばした。箱根出場を東大陸上部で誓った１年時を「いい先輩方に出会えました。全然実力がない中で『お前ならいけるよ』って好意的に迎えてくれました」と述懐した。

今後は神野大地らが所属する実業団チーム・ＭＡＢＰマーヴェリックに進み、工学部の東大大学院生との二刀流で競技を継続する。「箱根を目標にして、叶えることができたのは大きな糧になる。それと同時に、学生トップ選手を間近に走って、自分の陸上選手としての視野も上がった」と回想。来年の実業団のニューイヤー駅伝出場を目標に挙げ「努力を続けていくことで、もう一つ上の世界も見えるんじゃないか」と見据えていた。