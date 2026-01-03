人気アイドルグループ「Snow Man」らが出演し昨年12月31日に開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」について、激しい誹謗中傷が見られるとして、製作元のSTARTO ENTERTAINMENT社（以下「STARTO社」が公式サイトを通じて注意喚起の文言を掲載しました。

【写真を見る】STARTO社「法的手段をとり、損害賠償請求等しかるべき対応」カウントダウンコンサートへの誹謗中傷に厳正な構え





STARTO社は「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の誹謗中傷について」と題する文言を掲載。カウントダウンコンサートについて「無事にやり遂げられました」と、関係者やファンの方々に感謝の念を表明しました。

しかし一方で「残念ながら一部、激しい誹謗中傷が見受けられます」と断定。「誹謗中傷や事実と異なる憶測によって、弊社所属アーティスト、ならびに応援して下さるファンの皆様が心を痛めるような誹謗中傷は決して看過できるものではございません」「心ない酷い投稿は、本人達も目にしており、誹謗中傷をされていない出演者たちまでも心を痛め苦しんでおります」と実情を明かしています。

STARTO社は「弊社は、所属アーティストが安心して表現に向き合える環境を守ることは、重要な責務と考えております」「今までもSNSでの誹謗中傷は法的手段をとり、損害賠償請求等しかるべき対応をしてまいりました」「今後も引き続き検討してまいりますのでご留意下さい」と、誹謗中傷とその発信者に対して厳正な姿勢を取る旨を明言しています。

【担当：芸能情報ステーション】