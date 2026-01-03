FRUITS ZIPPERの月足天音（26）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。生まれた日にちで金運を占われ、最下位となった。

月足は「びっくり。私すごいお金大好きなんです」と告白しスタジオを爆笑させた。隣に座るハリセンボン近藤春菜から「あんまり言わない方がいいよ、アイドルだから」とつっこまれた。

月足は「これを楽しみにしていたので、悔しいです」と語った。

シウマ氏の占いによると、月足が生まれた26日生まれは「どん底です」と占われた。

シウマ氏は「間違った情報をうのみにしてしまって、それをそのまま周りの人に伝えてトラブルの原因につながっていきやすい。本当にいろんなものに騙されてしまうっていう可能性が高い1年になります」と占った。また「26日生まれの幸運物は家内安全のお守りです。初詣のときにそれを買うことによって予測不能な出来事、特にマイナスな出来事を避けることになるのと、身近な人に救われるっていう特徴にもつながっていくので幸運物は家内安全のお守りになります」と解説した。