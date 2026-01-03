FRUITS ZIPPERの月足天音（26）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。イメージカラーの赤が金運との相性がよくないことを占われた。

シウマ氏の占いによると、月足が生まれた26日生まれは「どん底です」と占われた。

シウマ氏は「間違った情報をうのみにしてしまって、それをそのまま周りの人に伝えてトラブルの原因につながっていきやすい。本当にいろんなものにだまされてしまうっていう可能性が高い1年になります」と占った。

シウマ氏は月足個人の金運について「もう、大惨事です」と占った。「負のサイクル、負のスパイラルに陥ってしまってもうコントロールがなかなかできませんよっていうくらい金運低迷してます。さらに、イメージカラーである赤っていうのが、入ってきたお金が燃えていってしまうという特徴で、金運と真逆のエネルギーになるんですよ。黄色の29日生まれの早瀬ノエルさんと一緒にいるとすごく相性がよくなる年になります。早瀬さんと仲良くしておくと少しは防げるかな」と語った。

最後にシウマ氏は「1人で活動する方が、意外と浪費を防げるってことにつながるので、2026年はソロ活動がおすすめです」と占った。

菊地亜美は「いきなりこれオンエアされて、黄色の子とばっかり仲良くしてたら“怪しい”って思われるね」と笑った。