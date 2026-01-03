「マジでフロントよくやった!」「これ以上ない補強」どん底状態の首都クラブを引き上げた“救世主的存在”が完全移籍に移行【FC東京】
2026年1月３日、FC東京が浦和レッズからFW長倉幹樹を完全移籍で獲得。昨季は期限付き移籍で加わったストライカーが、2026シーズンも青赤軍団の一員として戦うことになった。
今年６月にレンタル加入してから９月に負傷離脱（左足膝蓋骨骨折）するまでの活躍は称賛に値。優れた得点感覚でどん底のチームに光をもたらした働きはファン・サポーターの記憶にしっかりとインプットされている。
そんな“救世主的存在”は、古巣・浦和のファン・サポーターに向け「中学、高校時代と育てていただいたクラブに、プロになって所属できたことは、とてもうれしかったです。小さなころから観ていたスタジアム、聞いていた応援をピッチの中で経験できたことはこれからも忘れません」とメッセージを送るとともに、「あらためて、東京のために、チームの勝利のために全力で戦います」と決意を新たにした。
今回の決定を受け、FC東京のファン・サポーターはネット上で喜びのコメントをしている。
「マジでフロントよくやった!」
「祭りだ祭りー」
「これ以上ない補強」
「モトキ! 東京にはお前が必要だったんだよ! 本当にきてくれてありがとう!」
「最高のお年玉をありがとう」
FC東京をまだ見ぬ景色へ導けるか。26歳のアタッカーの活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
