　少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。ＳＢＩ証券、楽天証券、ＧＭＯクリック証券のネット証券3社が株式の売買手数料無料化を打ち出すなど、投資家は手数料を気にせずに売買することが可能となっている。最低投資金額(株価×売買単位)が低位の銘柄は、同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できるほか、買い付けや売却の時期を分散できるなどのメリットがある。ただ、業績低迷が続いている企業も数多くあることには注意が必要だ。

　東証プライム上場企業では232銘柄が最低投資金額10万円以下で購入できる。今回は直近の業績予想で経常利益が2期以上連続で増加を見込み、割安を見分ける基準となるPER(株価収益率)が市場平均を下回る銘柄に注目してみた。

　下表は東証プライム上場銘柄を対象に、(1)最低投資金額が10万円以下、(2)今期の経常利益が2期以上連続で増加を見込む、(3)予想PERが15倍未満――――を条件に投資妙味が高まる23社を選び出し、最低投資金額の低い順に記した。(※最低投資金額、PERは25年12月30日現在)

　　　　　　　　　　　最低投資　 ┌経常利益┐　　　増益　 予想
コード 銘柄　　　　　　　 金額　増益率　　今期 連続期数　　PER
<2353> 日本駐車場　　　　26000　　 8.5　　8500　　　　6　 14.5
<7868> 広済堂ＨＤ　　　　45200　　 0.2　　8050　　　　5　 11.9
<3679> じげん　　　　　　48100　　 3.9　　5880　　　　4　 11.9
<6535> アイモバイル　　　50300　　 9.6　　4460　　　　3　　9.0
<9831> ヤマダＨＤ　　　　51950　　 7.2　 51500　　　　2　 12.6

<3232> 三重交ＨＤ　　　　54000　　 5.7　　9000　　　　5　　8.9
<8346> 東邦銀　　　　　　54100　　19.7　 13400　　　　3　 14.5
<3675> クロスマーケ　　　62700　　12.5　　2700　　　　3　　7.8
<3031> ラクーンＨＤ　　　64800　　 0.2　　1400　　　　2　 14.6
<3834> 朝日ネット　　　　70100　　 0.3　　2370　　　　8　 10.9

<9332> ＮＩＳＳＯ　　　　71300　　12.3　　4000　　　　3　　9.7
<8600> トモニＨＤ　　　　78400　　11.4　 26050　　　　6　　9.2
<6306> 日工　　　　　　　79100　　 0.9　　3100　　　　3　 14.5
<8203> ＭｒＭａｘ　　　　80400　　16.3　　4400　　　　2　　9.2
<6727> ワコム　　　　　　80900　　10.6　 11500　　　　3　 12.8

<8524> 北洋銀　　　　　　84800　　24.0　 34800　　　　3　 13.1
<9273> コーア商ＨＤ　　　84900　　 1.0　　5430　　　　8　　9.8
<7888> 三光合成　　　　　88800　　 5.9　　5500　　　　6　　6.8
<3676> デジハＨＤ　　　　90900　　15.9　　2640　　　　2　 12.2
<3231> 野村不ＨＤ　　　　96700　　 1.2　108000　　　　5　 11.1

<7245> 大同メ　　　　　　98100　　 2.6　　7000　　　　3　 13.1
<3962> チェンジＨＤ　　　99000　　 3.8　 13223　　　　3　　8.7
<9997> ベルーナ　　　　　99600　　 1.8　 13500　　　　2　 10.1

※単位は最低投資金額が円、経常利益が百万円、増益率が％、PERが倍。
※対象条件について、直近予想の「最終利益が経常利益の80％以上」の企業は、特別利益や税控除などにより一時的に最終利益がかさ上げされているケースが多いため、対象から除いた。
※今期配当が無配を除く。


