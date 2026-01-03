4月から自転車の交通違反に導入される「青切符」。これにより、傘差し運転や逆走、ながらスマホなど、これまで実態として見逃されることのあった違反行為に対する取り締まりの実効性が高まることになります。

私たちにとって身近な乗り物「自転車」を巡る取り締まり環境は2026年どう変わっていくのでしょうか。

■そもそも“青切符”とは？

2026年4月から、自転車の交通違反にいわゆる「青切符」が導入されます。普段車を運転しない人にはなじみのない言葉かもしれませんがそもそも青切符とは、比較的軽微な交通違反に対して交付される「交通反則告知書」のこと。

これを受け取った違反者は反則金を課せられます。

現在、自転車の交通違反で検挙される例は飲酒運転やあおり運転などの重大な違反がほとんどです。

というのも、自転車の交通違反に罰則を課すには、警察官が「赤切符」を交付し、煩雑な刑事手続きを行う必要があり、一件の違反に対してかなり手間がかかります。

手間をかけて検挙しても、一時停止違反や傘差し運転などの比較的軽微とされる違反行為では不起訴となることが多いため、現行制度では違反者に対する実質的な責任追及が不十分だという指摘がありました。

そこで、自転車の交通違反にも「青切符」が導入されることになりました。

これは、運転者が比較的軽微な違反行為をした場合に反則金が課せられ、一定期間内に納付すれば刑事手続きが省略できるという車などではすでに導入されている制度。

この「青切符」を自転車の交通違反に導入することで、取り締まりの実効性の向上が期待されています。

■背景には、自転車関連事故の多くで自転車側にも法令違反がある実態

免許不要で、身近な交通手段である「自転車」。その取り締まりを強化する背景には、自転車が関連する事故が減らない現状があります。

警察庁によると、交通事故件数の総数は減少傾向にある一方、自転車が関連する事故は高止まりで推移していて、全交通事故に占める自転車関連事故の割合は増加傾向です。

また、特に自転車乗用中の死亡・重傷交通事故においては、約4分の3で自転車側にも何らかの法令違反が確認されているといいます。

「青切符」を導入し、取り締まりの実効性を高めることで、自転車関連事故の抑止につなげようという狙いがあります。

■反則金はいくら？ 「ながら運転」で1万2000円

青切符の対象となる違反行為は113種類で、16歳以上が対象となります。

主な違反行為と反則金は以下です。

▼運転中の携帯電話使用等（ながら運転）：1万2000円

▼遮断踏切立ち入り：7000円

▼ブレーキのない自転車での走行：5000円

▼赤信号無視等：6000円

▼車道の右側通行（逆走）：6000円

▼「止まれ」標識を無視する一時停止違反：5000円

▼傘差し運転・イヤホン使用などの危険な運転：5000円

こうしたすべての違反行為について、直ちに青切符が切られるという訳ではありませんが警察庁が作成した「自転車ルールブック」によれば、基本的には警察が現場で違反を認知した際、まずは指導と警告が行われます。

その後、警告をうけても違反を続けたり、実際に違反によって交通への危険を生じさせたりすると、青切符の対象となるといいます。

ただ、「運転中の携帯電話使用（ながら運転）」「ブレーキのない自転車での走行」「遮断踏切立ち入り」などの悪質性が高い違反については、指導警告を経ずに検挙するということです。

現場での取り締まりを担う警視庁交通執行課の羽入一浩課長は、「交通ルールを守ることは、歩行者と自転車両方の安全を守ることにつながる。青切符の導入が、交通規範意識のさらなる向上のきっかけのひとつになればいいと思っている。」としています。

■自転車交通違反で「免停も」？“危険性帯有”とは

道路交通法では通常、車の免停処分は車を運転中の交通違反による違反点数の累積によって決定されます。

しかし、これまであまり知られていませんでしたが、自転車を運転中の交通違反であっても、飲酒運転など「著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断されれば、「危険性帯有」として、最長6か月、車の免停処分を課すことができる規定が存在します。つまり、自動車の運転が最長半年間できなくなるのです。

そして、都内の自転車の交通違反で「危険性帯有」が適用され、車の免停処分が下されたのは、これまで年間数件程度でしたが、2025年は12月22日までで250件と急増しています。

その背景には、2024年11月の道交法改正により自転車の飲酒運転などが厳罰化され、自転車の交通違反に対してこれまでより厳しい視線が注がれている現状があります。

■「自転車も車両である」という認識を

警視庁交通執行課の羽入一浩課長は「飲酒運転など悪質な交通違反は未だに多い。『青切符』の導入をきっかけに、自転車が車両だということを改めて認識し、交通規範意識の向上につなげてほしい」としています。

自転車違反の取り締まり環境が変わる4月。

手軽で便利な自転車ですが、取り返しのつかない事故や違反をする前に、交通ルールについて改めて考える必要があります。

