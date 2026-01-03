◇第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会（3日、東大阪市花園ラグビー場）

全国高校ラグビーは3日、準々決勝4試合が行われベスト4が出そろいました。

第1試合の東福岡(福岡第1)対東海大相模(神奈川第2)は7-7で迎えた後半、5分にモールで押し込み東海大相模がリードを奪います。

それでも東福岡は14分にNo.8須藤蒋一選手が突破しトライ。14−17と3点差とすると、26分には代わったばかりのSH・橋場璃音選手がパスダミーで相手をかわしトライを奪い、東福岡が逆転で2大会ぶり4強を決めました。

第2試合は京都成章(京都)対御所実業(奈良)が対戦。京都成章は前半9分にウイング・齊藤稀茶選手がトライするなど18-0で折り返します。後半先にトライを奪われますが1トライを返した京都成章が23-12で勝利し、ベスト4進出を決めました。

第3試合、大阪桐蔭(大阪第3)は7点リードで迎えた後半、国学院栃木(栃木)にラインアウトからバックスに展開されるとトライを奪われ同点とされます。それでも19分に敵陣に攻めると、フルバック・須田琥珀選手がトライラインに飛び込み14−7で勝ち越し。このリードを守った大阪桐蔭が準決勝に進みました。

前回の決勝カードとなった大会2連覇中の桐蔭学園(神奈川第1)対東海大大阪仰星(大阪第1)の第4試合は、前半終了間際にモールを押し込んだ桐蔭学園が15−7とリードします。後半は点差が広がり32−12となりますが、東海大仰星はノーシードから勝ち進んだ底力を見せ終了間際に2トライを奪います。しかし追いつくことは出来ず、桐蔭学園が32−22で勝利しました。

▽高校ラグビー準々決勝結果東福岡21-17東海大相模京都成章23-12御所実業大阪桐蔭14-7国学院栃木桐蔭学園32-22東海大大阪仰星