2025年、特に目立って増えた特殊詐欺の被害。WEBを通じてのサイバー攻撃や、警察官を騙る電話詐欺。年末年始は特に注意が必要というそのワケは。

【写真を見る】パソコンが乗っ取られ口座のパスワードが盗まれる!? 突然現れる“ウィルス感染の警告” 年末年始に増える特殊詐欺被害の実態

（大石邦彦アンカーマン）

「決して他人事ではありません。年末年始休暇の前後というのは、サイバー攻撃が2倍以上に増えるというデータもあります。一体なぜなのか聞いてみます」

年中無休でパソコンのトラブル対応を受け付けている名古屋市東区の「日本PCサービス」。年末年始の休み中は自宅でネット詐欺にあう可能性が高まり、相談先も少ないため被害が増える傾向にあるといいます。

それは、アラート音と共に画面に突然現れるこんな知らせから始まります。



（画面の文字）

「Microsoft Windows ファイアウォールの警告！“トロイの木馬型スパイウェア”に感染したPC」



（日本PCサービス 辻拓也店長）

「画面上に『あなたのパソコンはウイルスに感染しました』と出る」

（大石）

「確かにここに“警告”って出て…怖いですね」

マイクロソフトによる“ウイルス感染”の警告で、「すぐに対処する」と装っていますが、すべて偽物、ウソです。



マイクロソフトのスタッフを騙った偽物の顔写真まで送られてきます。

デスクトップのアイコンが全部消え…

表示されている連絡先に電話をかけると、まず、「対策用のアプリ」をダウンロードさせられます。すると…



（日本PCサービス 辻店長）

「今、ウィルスがはいっています。その中でデスクトップにあるアイコンのデータが消えてしまいました」



（大石）

「本当だ全部消えている」



（日本PCサービス 辻店長）

「これは一時的に（遠隔操作で）非表示にしただけのものなのですが、これを見せられた人は『データが消えてしまった』とかなり驚きます」



（大石）

「私なら驚きます」

アイコンが消えたり、画面が反転したり。すべて、ウイルスのせいだと指摘されますがこれもウソ。ダウンロードした「対策用のアプリ」は、パソコンを乗っ取るもので、相手に遠隔操作されているのです。



そうとは知らず、ウイルス除去に数万円の料金を支払うことに。

勝手に画面が動き… パソコンに自分の顔が！?

（大石）

「画面が勝手に動きます。何も触ってないのにカメラで私が撮影されています。 怖い。全部見られてるってことですよ、これ」



（日本PCサービス 辻店長）

「『大変ですね。今すぐ直しましょう』と向こう（攻撃者）は言ってくるんですが、ここで金額の請求、プリペイドコードの要求をされる」

これで済めばまだましで、パソコンから個人情報やネットショッピングのパスワードを抜き取られることもあるといいます。問題の電話番号にかけてみると…すぐ切られました。



（画面からのアナウンス音声）

「あなたのコンピューターは感染しています。このウィルスはクレジットカード情報、その他の個人情報をリモートIPアドレスを通して、ハッカーに送信します」



(大石）

「こういった警告画面が出たら、絶対に電話しないということを念頭に置いておかないといけませんね」

「まさかウチが」企業へのサーバー攻撃

企業への被害はより深刻です。ことし9月、アサヒビールのシステムがロシア系詐欺グループに侵入され受発注や出荷管理がストップ。売り上げの激減に陥りました。10月には法人向けの大手通販、アスクルも同様の被害に遭い、国内の物流が滞る事態に。

警察庁によると、ことし上半期だけで企業や団体へのサーバー攻撃は116件と過去最悪の水準で、その大半が実は中小企業だといいます。

九州のある中小企業も…



（被害を受けた企業）

「“まさかウチが”というのが本当に当てはまる。“なぜウチがまさかウチが”という感じ」

犯人からはサーバー復旧と引き換えの身代金要求が。



（大石）

「日本語にしたものだと『ファイルの復元をお手伝いできます。暗号解除の費用は5万ドルです。日本円にして約750万円。そう考えると全ての企業がランサムウェアのリスクにさらされていると思った方がいいですね」



（被害を受けた企業）

「大手に限らず、どこでも起こりうることだと私は思います」

この会社は一時、業務停止に追い込まれましたがバックアップを取ってあったため、２週間でシステムはほぼ復旧したといいます。

（Proofpoint 増田幸美本部長）

「払ったとしても１回の支払いだけでデーターが戻ってくる率は、たったの17％しかありません。ですからほとんどの企業は、（身代金を）払ってもデータが戻らない上に、さらにお金を要求される」

カードが止まった後も使われていた…

そして個人を狙う特殊詐欺は、更に桁違いの増え方を見せています。警察の認知件数はことし1月から9月で2万57件と前年の1.4倍。被害額は実に965億3000万円とほぼ倍に。

（被害を受けたAさん）

『止まったカードで使われています』と言われて。訳が分からなかったですね、意味が分からない」



大阪府のAさん。ことし５月、不正利用があってカードを停止しましたが、その後も3日間このカードで、毎日1万円の不正決済が行われました。



総額23万円の被害。カードが止まった後も使われたワケは…



スマホのQR決済の多くはオフラインで、カードが有効かどうかを確認できない状態でも一定額まで使うことができるためその仕組みを悪用されたのです。

「じゃあ捕まえに行きます。逮捕・起訴！」

そして、ことし特に多かったのが…



（実際の電話の音声）

「もしもし…私、岡山県警 捜査二課のタナカといいます」



警察をかたる詐欺です。

（実際の音声）

「これからこの事件について詳しく説明していきたいと思うんですけれども…」



これはことし３月にスタッフにかかってきた実際の電話です。詐欺事件に口座が悪用されていて、共犯者として逮捕すると脅し、金を要求するというもの。



（実際の音声）

「じゃあ捕まえに行きます。逮捕・起訴！」



この警察を装う手口が、ことし起きた特殊詐欺事件の実に37％を占めています。

（Proofpoint 増田本部長）

パソコンとか携帯電話、あるいはアプリのアップデートはなるべく気づいたときにして最新化にすること。これがシステムの脆弱さを防ぐための対策となります」

手口も巧妙化し被害額も膨らみ続ける特殊詐欺。この年末年始、騙されないよう警戒が必要です。