背後から名前を呼んだら...

Xアカウント「こけむす」に投稿されたのは、猫の『ひげちゃん』。この日、ひげちゃんはのんびりと床に座ってくつろいでいたそう。飼い主さんには背中を向けていたというひげちゃん。そこで、飼い主さんはひげちゃんの後ろから名前を呼んでみたのだといいます。

すると、名前を呼んだのにひげちゃんはじっとくつろいだままに見えたそう。しかし、よくよく見てみると、ピンと立てていた耳が後ろへ傾いていたのだとか。

実は耳だけで返事をしていたというひげちゃん。猫は耳だけを動かして返事をすることがあるのだそうです。ひげちゃんは飼い主さんの声は聞こえていたけれども、もしかしたら眠たかったり、動くのは億劫だったりしたのかもしれません。

他の投稿でも、ゆったりとくつろぐひげちゃんの姿が多く見られました。お家が安心できる場所だからこそ、返事も最低限で済ませられるのでしょう。たとえくつろぐことを優先しても、飼い主さんの呼びかけにはちゃんと答えようと頑張るひげちゃんなのでした。

無視はしていにゃい！

ひげちゃんが耳だけを動かして呼びかけに反応した姿を見た方たちから「耳だけ動かして返事」などの声が寄せられていました。

ひげちゃんは自分の時間も飼い主さんのことも大切にしているのでしょう。

Xアカウント「こけむす」では、ひげちゃんが穏やかにのびのびと過ごしている様子がたくさん投稿されています。今日もマイペースに余裕がある生活を送っていることでしょう。

