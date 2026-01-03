老若男女問わず人気の『カレーライス』。手間もあまりかからず、食事レパートリーのひとつとして欠かせないという人もいるのではないでしょうか？そんなカレーを飼い主さんが食べようとしたところ、猫ちゃんが思いがけない行動を見せることになった光景が287万再生を超える話題となっています。その投稿を見た人からは、「ウチも同じことやられましたｗ」「朝から元気もらえました」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：カレーを食べようとしていたら、愛猫がやって来て…次の瞬間→思いもよらない『爆笑の展開』】

カレーを食べることにした飼い主さん

Instagramアカウント『お抹茶と仲間たちで彩られる日常記録(ままん名:みーこ)』に、猫ちゃんとカレーにまつわる面白い光景が投稿されました。

この日、茶白猫の小虎くんの飼い主さんは、食事のメニューにカレーを選んだのだそう。忙しい時でもサッと作れるうえに、スパイシーで美味しいカレー。そんなカレーの匂いにつられたのか、小虎くんもカレーが置かれたテーブルの上にやってきたのだとか。

小虎くんもカレーを食べたくて飼い主さんにおねだりしにやってきたのか…と思いきや。このあと、小虎くんは思わず笑ってしまう、予想外の行動に出たのでした。

飼い主さんのカレーを見た小虎くんは…

飼い主さんがカレーを食べようとしていたところ、テーブルの上にやってきた小虎くん。美味しそうなカレーを見て、小虎くんも食べたくなったのかと思っていると…小虎くんは、飼い主さんが食べようとしていたカレーに砂をかける仕草を始めたのだそう！

もしかして、小虎くんは飼い主さんの目の前にうんちが落ちていると思って、砂をかけてくれているのでしょうか？

小虎くんの親切は嬉しいものの、今から食べようとしていたカレーをうんち扱いされてしまって、なんだか微妙な気持ちになってしまう飼い主さんなのでした。

やっぱり、いつものおやつが一番♪

この日は飼い主さんのカレーを別のものと勘違いしてしまった小虎くんですが、別の日には、家族の猫ちゃんがおやつを貰っている姿を羨ましそうに眺めていたとのこと。やっぱり、猫ちゃんは猫ちゃんのごはんが一番美味しそうに見えるのでしょう。

おやつを食べている抹茶くんの姿をジッと眺める小虎くんを見て、飼い主さんは小虎くんにもおやつをあげることに。美味しいおやつが貰えて、とても嬉しそうな小虎くんなのでした。

こちらの投稿は、「そんなにカキカキしなくてもｗ」「ごはんを後で食べたい時にもするから、今はお腹がいっぱいなのかも！」「かりんとう食べてる時も目をまん丸にしてくるｗ」と、見た人を笑顔にしてくれているそう。

Instagramアカウント『お抹茶と仲間たちで彩られる日常記録(ままん名:みーこ)』では、そんな小虎くんたち猫ちゃんと家族の、笑いありほのぼのありな日々が投稿されています。

小虎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「お抹茶と仲間たちで彩られる日常記録(ままん名:みーこ)」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。