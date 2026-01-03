第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。同一チームによる2度目の3連覇は史上初。最終10区・折田壮太（2年）が優勝のゴールテープを切った。その時、右手は3本、左手は4本の指を立てていた。どういった意図があったのか。レース後の取材で明らかにした。

「右手が3連覇の『3』、左手が4連覇に続くようにと願いを込めて『4』。またその合計が皆渡星七の『7』になるようにゴールテープを切りました」

今大会、青学大の原晋監督は「1人1人が（復路ゴールの）大手町に一番星となって輝いて」という思いを込めて「輝け大作戦」と名づけた。昨年2月、黒田朝日ら現4年の同級生で、2024年箱根でエントリーメンバーに入っていた皆渡星七（みなわたり・せな）さんが21歳で死去。出場選手は足や肩に天国のチームメートの名前「星七」を表す「★7」をマジックで書いていた。

折田はウェアにワッペンもつけており「左の肩とここに（左の太もも辺り）刺繍で縫って」と説明。「コーチがリストバンドをくれて、タイツに自分で縫い付けました。（12月）29日の発表の際に（コーチから）いただいて、お守り代わりにつけて23キロ一緒に走りました」。亡きチームメートの思いを背負って、箱根路を駆けていた。



（THE ANSWER編集部）