3姉妹バンド、ハイムのベーシスト、エスティ・ハイム（39）が昨年の大晦日（12月31日）にテック企業家ジョナサン・レヴィンと結婚した。式はカリフォルニアで行われ、テイラー・スウィフトやスティーヴィー・ニックスら豪華ゲストが出席したという。



式の詳細は多くが非公開だが、ヴォーグ誌はエスティが姉妹のダニエルとアラナとともに、パリのルイ・ヴィトンのアトリエを訪れた様子を紹介。挙式、披露宴、アフターパーティー用のドレス、そして姉妹のブライズメイドドレスのフィッティングが行われた。



エスティは「5歳の頃からこの日を楽しみにしていたわ」と語り、幼い頃から思い描いていた「螺旋階段を大きなドレスで降りていき、階下で夫が手を取ってくれる」という夢を明かした。



挙式用のドレスはハイネックにパフスリーブ、ボリュームのあるパニエ、レースをあしらったジャケットというクラシカルなデザイン。友人であるルイ・ヴィトンのウィメンズ・クリエイティブディレクター、ニコラ・ジェスキエールがエスティの理想を完璧に形にしてくれたそうだ。「結婚式の日に望んでいた自分そのものになれたの」と満足げに語っている。



デザイナーから「ドレスを作らせてほしい」と申し出があったため、エスティはランチミーティングにPinterestでまとめた「お気に入りのニコラ作品」のボードを持参したという。



エスティは今年2月に婚約を公表していたが、実はプロポーズは2024年12月にサプライズで行われたものだったと明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）