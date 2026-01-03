双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。絵日記で自身の思いを綴っています。



【写真を見る】【 中川翔子 】絵日記で「ぐるぐる思考」 妊娠出産を経て「働かないと…でもボロボロだ」でも「子育てもお仕事も超たのしい好きだ!!」





翔子さんは「ぐるぐる思考」と題して絵日記を投稿。妊娠・出産を経て「不安・焦り・心配も今までと質が違う」「物理的にパッとうごけない出られない」「社会から置いていかれた感じ…」と実感を吐露。それまでの活躍と比べて悩んでいるようで「働かないと…でもボロボロだ」と落差を感じているようです。

しかし一方で、双子を見つめる目線とともに「はぁかわいい なんか毎日信じられないや」「このこたち 双子で来てくれて本当よかったなあ」「このちいさい命たち守る」「一日ずつのりこえていかなきゃ」と、一旦は落ち込んだ気持ちが、自然と浮き上がってくる様子を伝えています。









翔子さんは「ぐるぐる思考めぐる」「でも寝顔みてると全部吹きとぶ」と明かし「子育ても、お仕事も超たのしい好きだ!!」と決意を新たにしています。フォロワーからは「守る自分のケアもしないと守れないよなぁ」「ゆっくり少しずつお母さんになっていってください」「ふたごちゃんとの時間を大切にした分良いお仕事できますよ」「休めるときはどうか横になってご自分を労って」「自分の事も大切にして下さい！育児ゎまだまだ続きますよぉ〜」など、温かいエールが集まっています。



【担当：芸能情報ステーション】