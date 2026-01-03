»³¤Î´í¸±¤Ïµ²¤¨¤Ç¤â½Ã¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª »à¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÉÝ¤µ¤È¤Ï¡¿Åì½Ð¾»Âç
¡½¡ÎÃ¯¤¬°Ù¤Ë¤«½ñ¤¯¡ÁËÌ´ØÅì¤Î»³¤Î¾å¤«¤é¡Á¡Ï¡½
ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀ¸³è¤ËÈè¤ì¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎÃÏÊý¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÎÄ»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Á¡¢ËÌ´ØÅì¤Î»³´ÖÉô¤Ç¼íÎÄÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌò¼Ô¶È¤ò¤·¡Ö»³¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤¹Åì½Ð¾»Âç¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢»³¤ÎÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¡¢Èà¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤¿Ãç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÄÖ¤Ã¤¿SPA¡ª¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤ÏÅß»³¤ÎÉÝ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤È¤ï¤«¤ë»³¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê°Ê²¼¡¢Åì½Ð¾»Âç»á¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¡Ë
¡¡Åìµþ¤Ç¤ÎÉñÂæ·Î¸Å¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤é¤¡¤Þ¤¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤¢¡Á¡¢»³µ¢¤ê¤Æ¡Á¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±é·à¤òÌÜ°ìÇÕ¤ä¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë½¼¼Â´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»³¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¬Îø¤·¤¤¡£²«¿§¤¤Åß¤ÎÍÛ¤ËÃÈ¤á¤é¤ì¤¿²°³°µÊ±ì½ê¤Ç¡¢À¤ÅÄÃ«¤Î¤Ì¤ë¤¤É÷¤Ë±ì¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢100ÒÀè¤ÎÅß»³¤ò»×¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦¤¢¤Î»³¡¹¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡¼ê¤ÎÃæ¤Ë°®¤ê¤·¤á¤¿»³»ÅÍÍ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢º£¤Ï¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤½¤ÎÍÑ¤òÀ®¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡»³¤ÎÆ»¶ñ¤ÏÇ¯¿ô¤ò·Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ìÃÊ¡¹¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¸Ä¡¹¿Í¤Î¹¥¤ß¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë°Ù¤Ë¡¢ÎÄ»Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÊª¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ø¤ÎÂÀ¤µ¤¬°ã¤¦°Ù¤Ë¥Ú¥ó¤Î¹¥¤ß¤ÎÂÀ¤µ¤â°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÊÌ¡¢ÂÎ³Ê¡¢ÎÄË¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ê¹â¤ÎÆ»¶ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¤ÎÀâÌÀ¤ÏÅ¯³Ø¤ÎÈ¯É½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï»³¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¥ó¥È¼°¤ÎBic¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£100¶Ñ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¥Ö¥¿¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¬¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î´Ä¶¤Ç¤ÏÃå²Ð¤·Æñ¤¤¡£°ìÊý¡¢Bic¤Ï¥¤¥½¥Ö¥¿¥ó¥¬¥¹¤Î°Ù¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¡î¤Î´Ä¶¤Ç¤â²Ð¤¬¤Ä¤¯¡£¥Õ¥ê¥ó¥È¼°¤È¤Ï»õ¼Ö¤ò¥Â¥ã¥Ã¤È²ó¤·¤Æ²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤ÇÈ¯²Ð¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó¼°¤è¤ê¤â¹½Â¤¤¬Ã±½ã¤Ê°Ù¡¢²õ¤ì¤Æ¤â½¤Íý¤¬¤·°×¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡¢ÉÛ¥¿¥¤¥×¤Î¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ò¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤¤Æ·È¹Ô¤¹¤ë¡£¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ï»³Ãæ¤ÇÆ»¶ñ¤ÎÊä½¤¤ÎÉ¬Í×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤·¡¢Ä¹¤¯»³Ãæ¤òÊâ¤¯ºÝ¤Ï½Æ¿È¤ËÀã¤ä»Þ¤¬µÍ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦½Æ¸ý¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ôÆüÍè¤Î±«¤Ç»³¤Î¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÀéÀÚ¤Ã¤Æ´Ý¤á¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯Ç³¤¨¤ëÃå²ÐºÞ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎºÝ¤ËÉÛ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬²Ð»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡¡»³¡á¼«Á³¡á»à¤¬¶á¤¤¡£¤È¤¹¤°¤ËÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»³¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢½Ã¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÍ©Îî¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢´¨¤µ¤À¡£
¡¡´¨¤µ¤Ï»à¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¿Í¤Ï¶õÊ¢¤Ç¤â¿ô½½Æü¡¢¿å¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ôÆüÀ¸¤¤ë¤¬¡¢Åß¤Î±ü»³¤Ç¤ß¤¾¤ìº®¤¸¤ê¤Î¹ë±«¤ËÁø¤¤¡¢Éþ¤¬¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿ô½½Ê¬¤Ç»à¤Í¤ë¡£¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï170±ß¤ÎBic¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¸ØÄ¥¤Ç¤ÏÌµ¤¯À¸¤¤ë°Ù¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë¶É170±ß¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¸½Âå¤ÎÊØÍø¤µ¤Ë´¶¼Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢5000Ç¯Á°¤Î¥ß¥¤¥é¤¬É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤¬¿Þ½ñ´Û¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÝ¤¤Êª¸«¤¿¤µ¤Ç³«¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÉ¹²Ï¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°Ù¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Þ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¡¢²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¡£Ï¢Ãæ¤Ï¤µ¤¾¤«¤·¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£»ä¤Ë¤ÏÃÏ¿Þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¤òÆÉ¤á¤Ð¤³¤ÎÀè¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¿¢Êª¤¬¼«À¸¤·¡¢Ê²¤²Ð¤Ë»È¤¨¤ë¿Å¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤«¤âÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿²¾²¤ÎÀß±Ä¤¬Í¼Êë¤ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤Ã¤È¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿À¸¤Î¼Â´¶¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥¿¥Ð¥³¤âµÛ¤¤½ª¤¨¤¿¡£ÃÈË¼¤Î¸ú¤¤¤¿·Î¸Å¾ì¤ËÌá¤ë¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î·Î¸ÅµÙ¤ß¤Ï¡¢Àã»³¤òÊâ¤³¤¦¡£Åß»³¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¸·¤·¤µ¤Ï¡¢Ë¤«¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿Åì½Ð¾»Âç¡ä
¡½¡ÎÃ¯¤¬°Ù¤Ë¤«½ñ¤¯¡ÁËÌ´ØÅì¤Î»³¤Î¾å¤«¤é¡Á¡Ï¡½
¡ÚÅì½Ð¾»Âç¡Û
1988Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç04Ç¯¡ÖÂè19²ó¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ç12Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤ÏËÌ´ØÅì¤Î»³´ÖÉô¤Ç¼íÎÄÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌò¼Ô¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀ¸³è¤ËÈè¤ì¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎÃÏÊý¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÎÄ»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Á¡¢ËÌ´ØÅì¤Î»³´ÖÉô¤Ç¼íÎÄÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌò¼Ô¶È¤ò¤·¡Ö»³¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤¹Åì½Ð¾»Âç¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢»³¤ÎÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¡¢Èà¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤¿Ãç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÄÖ¤Ã¤¿SPA¡ª¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤ÏÅß»³¤ÎÉÝ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤È¤ï¤«¤ë»³¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê°Ê²¼¡¢Åì½Ð¾»Âç»á¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¡Ë
¡¡Åìµþ¤Ç¤ÎÉñÂæ·Î¸Å¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤é¤¡¤Þ¤¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤¢¡Á¡¢»³µ¢¤ê¤Æ¡Á¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¤¢¤Î»³¡¹¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡¼ê¤ÎÃæ¤Ë°®¤ê¤·¤á¤¿»³»ÅÍÍ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢º£¤Ï¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤½¤ÎÍÑ¤òÀ®¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡»³¤ÎÆ»¶ñ¤ÏÇ¯¿ô¤ò·Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ìÃÊ¡¹¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¸Ä¡¹¿Í¤Î¹¥¤ß¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë°Ù¤Ë¡¢ÎÄ»Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÊª¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ø¤ÎÂÀ¤µ¤¬°ã¤¦°Ù¤Ë¥Ú¥ó¤Î¹¥¤ß¤ÎÂÀ¤µ¤â°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÊÌ¡¢ÂÎ³Ê¡¢ÎÄË¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ê¹â¤ÎÆ»¶ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¤ÎÀâÌÀ¤ÏÅ¯³Ø¤ÎÈ¯É½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï»³¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¥ó¥È¼°¤ÎBic¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£100¶Ñ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¥Ö¥¿¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¬¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î´Ä¶¤Ç¤ÏÃå²Ð¤·Æñ¤¤¡£°ìÊý¡¢Bic¤Ï¥¤¥½¥Ö¥¿¥ó¥¬¥¹¤Î°Ù¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¡î¤Î´Ä¶¤Ç¤â²Ð¤¬¤Ä¤¯¡£¥Õ¥ê¥ó¥È¼°¤È¤Ï»õ¼Ö¤ò¥Â¥ã¥Ã¤È²ó¤·¤Æ²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤ÇÈ¯²Ð¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó¼°¤è¤ê¤â¹½Â¤¤¬Ã±½ã¤Ê°Ù¡¢²õ¤ì¤Æ¤â½¤Íý¤¬¤·°×¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡¢ÉÛ¥¿¥¤¥×¤Î¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ò¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤¤Æ·È¹Ô¤¹¤ë¡£¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ï»³Ãæ¤ÇÆ»¶ñ¤ÎÊä½¤¤ÎÉ¬Í×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤·¡¢Ä¹¤¯»³Ãæ¤òÊâ¤¯ºÝ¤Ï½Æ¿È¤ËÀã¤ä»Þ¤¬µÍ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦½Æ¸ý¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ôÆüÍè¤Î±«¤Ç»³¤Î¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÀéÀÚ¤Ã¤Æ´Ý¤á¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯Ç³¤¨¤ëÃå²ÐºÞ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎºÝ¤ËÉÛ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬²Ð»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡¡»³¡á¼«Á³¡á»à¤¬¶á¤¤¡£¤È¤¹¤°¤ËÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»³¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢½Ã¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÍ©Îî¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢´¨¤µ¤À¡£
¡¡´¨¤µ¤Ï»à¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¿Í¤Ï¶õÊ¢¤Ç¤â¿ô½½Æü¡¢¿å¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ôÆüÀ¸¤¤ë¤¬¡¢Åß¤Î±ü»³¤Ç¤ß¤¾¤ìº®¤¸¤ê¤Î¹ë±«¤ËÁø¤¤¡¢Éþ¤¬¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿ô½½Ê¬¤Ç»à¤Í¤ë¡£¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï170±ß¤ÎBic¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¸ØÄ¥¤Ç¤ÏÌµ¤¯À¸¤¤ë°Ù¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë¶É170±ß¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¸½Âå¤ÎÊØÍø¤µ¤Ë´¶¼Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢5000Ç¯Á°¤Î¥ß¥¤¥é¤¬É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤¬¿Þ½ñ´Û¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÝ¤¤Êª¸«¤¿¤µ¤Ç³«¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÉ¹²Ï¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°Ù¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Þ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¡¢²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¡£Ï¢Ãæ¤Ï¤µ¤¾¤«¤·¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£»ä¤Ë¤ÏÃÏ¿Þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¤òÆÉ¤á¤Ð¤³¤ÎÀè¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¿¢Êª¤¬¼«À¸¤·¡¢Ê²¤²Ð¤Ë»È¤¨¤ë¿Å¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤«¤âÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿²¾²¤ÎÀß±Ä¤¬Í¼Êë¤ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤Ã¤È¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿À¸¤Î¼Â´¶¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥¿¥Ð¥³¤âµÛ¤¤½ª¤¨¤¿¡£ÃÈË¼¤Î¸ú¤¤¤¿·Î¸Å¾ì¤ËÌá¤ë¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î·Î¸ÅµÙ¤ß¤Ï¡¢Àã»³¤òÊâ¤³¤¦¡£Åß»³¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¸·¤·¤µ¤Ï¡¢Ë¤«¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿Åì½Ð¾»Âç¡ä
¡½¡ÎÃ¯¤¬°Ù¤Ë¤«½ñ¤¯¡ÁËÌ´ØÅì¤Î»³¤Î¾å¤«¤é¡Á¡Ï¡½
¡ÚÅì½Ð¾»Âç¡Û
1988Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç04Ç¯¡ÖÂè19²ó¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ç12Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤ÏËÌ´ØÅì¤Î»³´ÖÉô¤Ç¼íÎÄÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌò¼Ô¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë