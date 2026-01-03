ソラシドエアは、5月19日搭乗分から運賃をリニューアルする。

予約変更可能で当日まで予約ができる「スタンダード」、予約変更不可で前日まで予約ができる「ソラバリュー」、同じく28日前まで予約ができる「アーリーソラバリュー」を設定する。いずれも小児割引は25％、障がい者割引は20％が割引となる。

また、指定する路線・経由地で乗り継ぐ場合に利用できる乗り継ぎ運賃を設定する。往復運賃も用意し、往路の到着地と復路の出発地が異なる場合でも、往路の出発地と復路の到着地が同一であれば割引が適用される。

さらに、12歳以上25歳以下が利用できる「予約ができるヤング割」、65歳以上が利用できる「予約ができるシニア割」、介護割引パスを持つ人狩り用できる「介護割引」、沖縄離島の住民割引適用者向けの「ソラ島割」、株主優待保持者の「株主優待割引運賃」と不定期販売の「ソラシドスペシャル」、特典航空券を設定する。

全運賃で無料受託手荷物は1個あたり23キロが2個まで、事前座席指定は無料となる。払戻手数料は廃止し、取消手数料のみかかる。

5月18日搭乗分までに適用される運賃は、5月19日搭乗分以降への変更はできない。