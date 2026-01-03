お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）が3日に放送され、伊達が“考案”したという斬新な？食べ方を紹介する場面があった。

通常は生放送だが、この日は全編収録。そのなかで伊達が紹介したのが「ミルクレープ1枚食い」だった。

ミルクレープとは何層にも重ねられたクレープの間に生クリームがサンドされたケーキ。通常はその層に上から縦にフォークを入れて食べる。

だが、伊達はこれを上から1枚ずつはがして食べるといい、「やみつきになるぜ。ドトールであるじゃんね、ミルクレープね。フォークでスッと刺して（1枚だけ）クルクルクルクルって巻いてね、食うのよ。あれ、うまい」とコメントした。

そして、「縦でフォークで切っちゃう人とはもう一緒にいれないね。1枚食い。1枚1枚凄い時間かけて。あれ、おいしいですよ。ケーキをホール一個食ったのと同じぐらいの満足感がある」と主張。「本当においしい、ああやって食うと」「やってみて」とリスナーにもすすめた。

相方の富澤は「面倒くさい」「層でいってほしいがために作ってるものじゃないですか」とこの食べ方に否定的だったが、その後、番組スタッフが面白がったのかミルクレープを購入してスタジオ内へ。伊達は「あっ！ドトール買って来てる！やること速い！凄いな！」と歓喜の声を上げ、富澤が実食することになった。

すると、富澤は「おいしいね」とコメント。伊達は“1枚食い”をすると「何十回と体験できるんですよ。クリームもいっぱい付いてくるから」と相方の感想に喜んだ。

ここで富澤は「お前、店でもやってんの？こういうこと」と一抹の不安を口にしたが、伊達は「店では食わないね。家で食うんだよ、これは。持ち帰りできるからね、ドトールは」と声のトーンを落としたが、最終的に富澤は「これ、やばいな。ずっと続くの？これ」「なるほどね。ちょっとこれはうれしい」と考えを変えて“1枚食い”肯定派に。

双方を比べるため、いつも通りの食べ方もしてみると「楽しみが減るな」「これ（1枚食い）は感激だな」「これはハマるな」「いいこと聞いた」とまで言い切った。

そして、富澤の「誰が考えたの？これ」という問いに伊達は「これは、だから『二季』と一緒で俺が多分一番早く…。9年前からやってますね」とポツリ。伊達は日本の「四季」が「二季」になったと言い始めたのは9年前から言っている自分が最初だと以前から主張しているが、ミルクレープの“1枚食い”も同様だと言い張った。

その後、番組アシスタントの東島衣里アナウンサー（34）が登場。こちらも「そんなに変わるものかと」と疑問を口にしつつミルクレープを“1枚食い”で食べたが、「おいしいかも…。さっきまで“うそだ〜い”って思ってたんですけど。クリームをより感じられるかもしれない」と驚いてこちらも肯定派に回った。

なお、「ミルフィーユは違う」と伊達。「『パイの実』も無理です」とし、「あれはザクッといったほうがいい」とミルクレープと同じく層になっているお菓子でもそれぞれに合ったおいしい食べ方があるとこだわりも語っていた。