城島茂、長瀬智也のギターエピソード明かす「どんなギターを渡しても…」
【モデルプレス＝2026/01/03】元TOKIOの城島茂が、1月1日放送のMBSラジオ『アッパレやってまーす！木曜日』（毎週木曜よる11時30分〜）に出演。長瀬智也にまつわる秘話を告白した。
【写真】松岡昌宏、会見で涙 山口達也へ厳しい言葉
TOKIO時代はギターを担当していた城島。これを受け、この日はリスナーから「ギタリストが弾くギターの形が気になります。時々、鋭利な形をした三角形っぽいギターを演奏している人がいます。あの形には何か意味があるんでしょうか？」という質問が到着。城島が「三角形のってフライングVじゃないですか？」と振ると、タレントのビビる大木は「（ドイツ出身のギタリストの）マイケル・シェンカーのね」と返し、会話を展開した。
また城島は「僕は（フライングVを）持ってなかった。長瀬が持ってたかな？」と長瀬の名前を挙げ「長瀬はいろんな変わったギター持ってたんで」とコメント。「骨太な音はしていましたね。長瀬が弾いていた時」と振り返り「でも、長瀬はどんなギターを渡しても骨太な音に変えるんですよ。ヘッドアンプとか。アンプ自体をセッティングで」とエピソードを披露した。共演者から「骨太な音っていうのはパワーがある音？」と聞かれると「パワーがある音」と肯定しつつ「曲調によっては変えますけど、1人でバアッと弾くときは骨太の方が気持ちいいんで、ギブソンを合わせてきたりとかしていましたね」と懐かしんでいた。
TOKIOは1994年9月21日『LOVE YOU ONLY』でCDデビュー。城島、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也、山口達也の5人編成のバンド形式で『AMBITIOUS JAPAN！』『宙船』『リリック』など代表曲を続々と誕生させたほか、1995年から放映開始していた日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH！！』（毎週日曜よる7時〜）では、アイドルでありながら農業や漁業、酪農や製造業などに挑戦した。なお、2018年5月に山口が、2021年3月には長瀬が脱退。同年4月、株式会社TOKIOを設立した。
2025年6月20日、国分を巡ってコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、日本テレビが同局系バラエティー番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（毎週日曜よる7時〜）の降板を発表し、国分は無期限活動休止に。6月25日、TOKIOは解散を発表した。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
