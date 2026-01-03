NARSの新色で心奪うバレンタイン♡全13種の情熱カラーを徹底紹介

花々が咲き誇る瞬間の生命力を閉じ込めたような、NARSの新作コレクションが2026年1月16日に登場。アフターグローセンシュアルシャインリップスティックとブラッシュNに加わる全13種は、情熱的でセンシュアルなカラーが魅力です。春を待ちわびるようなみずみずしい発色や、ひと塗りで印象を変える大胆な色気が詰まったラインナップ。挑発的にも可憐にも、思いのままに仕上げられるカラーが、バレンタインの気分をそっと高めてくれます♪

艶と余韻を宿す新リップ5色

NARS アフターグローセンシュアルシャインリップスティックは、新5色が仲間入り（1.5g 各4,730円）。

フローラルなインスピレーションを感じさせるピンク、ベリー、プラムを中心とした情熱的なカラーがそろいます。

EVER AFTER

FIRST MOVE

LAST CHANCE

FAST LOVE

HOT RUSH

EVER AFTER（211）はライトピンキーベージュ、FIRST MOVE（212）はフェミニンなバレリーナピンク、LAST CHANCE（213）は鮮やかなグアバ、FAST LOVE（215）はシマリングソフトストロベリー、HOT RUSH（229）は大胆なダーティプラム。

シアーからミディアムまで重ねるほど深みを増し、センシュアルで挑発的な唇を演出します。

FEMMUE初のリップ誕生♡花の恵みで彩るスキンケア発想ルージュ

愛を染めるブラッシュ全8色

SEX FANTASY

LOVES ME NOT

MAD LOVE

CATCH ME

WILD BUNCH

NEVER ENOUGH

HOT ONE

HUNGER

NARS ブラッシュNには、新6色と限定2色がラインナップ（4.8g 各5,390円）。

ソフトピンクやピーチローズの可憐な色から、プラムやバーガンディーの情熱的なトーンまで幅広く揃います。

SEX FANTASY（905・アジア限定）はマットペールピンク、LOVES ME NOT（906・アジア限定）はサテンソフトピンク、MAD LOVE（907）はモーヴピンク&ゴールドシマー、CATCH ME（908）はマットクールピンク、WILD BUNCH（909）はシマリングラズベリー、NEVER ENOUGH（910）はマットピーチローズ。

さらに、HOT ONE（961）はマットバーガンディー、HUNGER（962・限定）はシマリングプラム。

パーレセントピグメントによる美しい光の反射で、頬に自然な立体感と鮮やかな発色が続きます。

情熱をまとうバレンタインメイク♡

センシュアルな鮮やかさと、春を思わせる軽やかさを併せ持つNARSの新作は、バレンタインのメイクをよりドラマティックに彩ります。

ひと塗りで心を奪うリップ、頬に深い余韻を宿すブラッシュ。どのカラーも“愛の表情”を自由に描ける、特別な存在です。

気になるアイテムを組み合わせれば、可憐にも大胆にも印象をチェンジでき、あなたらしい恋のムードをそっと後押ししてくれるはず。

新しい自分に出会える全13色、ぜひ楽しんでみてください♡