『鬼滅の刃』美しい…馬耳姿の胡蝶しのぶ ufotable描き下ろし公式絵
アニメ『鬼滅の刃』のufotable描き下ろしお正月イラストが公開された。炭治郎、カナヲ、善逸、しのぶ、義勇、蜜璃、伊黒の7人が馬耳姿を披露しており、それぞれのソロビジュアルも解禁となった。
【画像】見たことない！馬耳姿の胡蝶しのぶ 『鬼滅の刃』お正月イラスト
『鬼滅の刃』公式Xでは「【明けましておめでとうございます】本年も「鬼滅の刃」をどうぞよろしくお願いいたします。ufotable描き下ろしお正月イラストを公開しました。ぜひご覧ください」と報告。また、お正月イラストを使用したグッズも発売となり、缶バッジやアクリルスタンドなどが用意されている。
義勇のイラストは、派手な着物姿で馬耳でも無表情のままとなっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
