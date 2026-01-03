¡ÖÍ³½ïÀµ¤·¤¥¥à¥¿¥¯¤Îµ»¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈà²¶¤¸¤ã¥À¥á¤«¡©á¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÊú¤¤ÏÁ´½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì¡×¡ÖÌµ°Õ¼±Åª¤Ê¥È¥³¤¬ºÇ¶¯¡×¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾Âæ»ì¡×
à¼è¼ê¤¯¤óá¤¬°¦¸¤¤ò¸å¤í¤«¤é¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬à¤¢¤Î¥É¥é¥Þá¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÌë¤ÎÀã¤¬±³¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤ò¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤ë¼Ì¿¿¡£À²¤ìÅÏ¤ë¶õ¤Î²¼¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤¬½Ð±é¤·¤¿1993Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¼è¼ê¼£¤¬¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢±àÅÄ¤Ê¤ë¤ß¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤Ä¤¡Ö²¶¤¸¤ã¥À¥á¤«¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬à¤¢¤¹¤Ê¤íÊú¤á¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÊú¤¤ÏÁ´½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì¡×¡ÖÍ³½ïÀµ¤·¤¥¥à¥¿¥¯¤Îµ»¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌµ°Õ¼±Åª¤Ê¥È¥³¤¬ºÇ¶¯¡×¡ÖÎø°¦¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾Âæ»ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£