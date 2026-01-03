◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

総合4位となった早稲田大学・花田勝彦監督が、「去年以上に本当に悔しいレース」と今大会を振り返りました。

早稲田大学は今大会、4区で日本人歴代トップのタイムをマークした鈴木琉胤選手(1年)の活躍などで往路2位。しかし「ずっと苦しい展開で、最後は胃が痛かった」と花田監督が語ったように復路では順位を上げることが出来ず、優勝した青山学院大学とは6分55秒差の総合4位となりました。

「7区と8区がうまく機能しなかった」と復路の走りを振り返った花田監督。3位・順天堂大学と34秒差での4位に「最後は3番が見えていたので、去年以上に本当に悔しいレースでした」と語ります。

往路5区では一時トップにも立ったことに、「収穫はありました」とコメント。しかし続けて、「やはり往路も勝ちきれない、総合も3番に入りきれないというのは、やはり私自身の弱さと言いますか、監督の采配の力の差かなと感じました。選手はよく頑張ったと思います」と反省の弁を述べました。

今回走った選手のうち4年生は2人のみで、10人中8人がチームに残り次回大会へ臨むことが出来ます。花田監督は「まだ青山学院大学とは7分近く差があり、本当に気持ちを入れ替えて取り組まないと勝てないと思う。まず私自身から反省を生かしながらやっていきたい」と、来年の箱根路を見据えました。